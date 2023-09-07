المحكمة الإدارية تقرر وقف إضراب الأطباء في القطاع الصحي الحكومي

رام الله - دنيا الوطنقررت المحكمة الإدارية الفلسطينية، اليوم الخميس، وقف إضراب الأطباء في القطاع الصحي الحكومي وبشكل عاجل وفوري.وقالت وزارة الصحة في بيان مقتضب لها، إن المحكمة الإدارية قررت وقف إضراب الأطباء في القطاع الصحي الحكومي.وكانت وزيرة الصحة مي الكيلة، جددت دعوتها لنقابة الأطباء إلى وقف الإضراب والعودة إلى العمل وتغليب المصلحة العامة، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي نمر بها، وتصاعد اعتداءات جيش الاحتلال والمستوطنين ضد أبناء شعبنا.ودعت وزيرة الصحة في بيان صحفي، إلى تغليب لغة الحوار على الإضراب في القطاع الحكومي، مؤكدة أن المتضرر الوحيد هو المواطن الفلسطيني، مشيرة إلى أن أنه في حال وقوع أي ضرر أو الاشتباه به، فإن الاحتكام إلى القضاء الفلسطيني هو حق مكفول لكل المواطنين والمؤسسات والنقابات.