الوزير غنيم يستقبل المدير الإقليمي للتنمية المستدامة في البنك الدولي

رام الله - دنيا الوطناستقبل رئيس سلطة المياه م. مازن غنيم في مكتبه اليوم المديرالإقليمي للتنمية المستدامة في البنك الدولي ميسكي برهاني، ومدير بعثة البنك الدولي في فلسطين ستيفان امبلاد، لبحث أبرز المستجدات المرتبطة بالبرامج والمشاريع الممولة من البنك الدولي في فلسطين.وناقش الطرفان خلال اللقاء جملة من الجوانب الفنية للمشاريع المائية ومشاريع الصرف الصحي في الضفة وغزة وتطورات العمل المتعلقة بالجوانب الفنية لعملية التنفيذ والتصميم والإجراءات التي سيتم اتخاذها من كلا الجانبين.وأوضح غنيم أن العمل جار وفق الآليات المعتمدة والمتعلقة بدراسة الجوانب الفنية وتحديد الاحتياجات ووضع التوصيات اللازمة للمضي قدما في تنفيذ مراحل العمل على مستوى مشاريع الصرف الصحي في غزة والضفة وتحديدا مشروع محطة معالجة المياه العادمة شمال غزة ومحطة معالجة الخليل.بدورها أكدت ميسكي استمرار التعاون والتنسيق والتواصل المشترك بين بعثة البنك وطواقم سلطة المياه من أجل متابعة جميع أوجه التعاون المشترك في المشاريع الفنية والمؤسساتية التي يدعمها البنك، لا سيما في المرحلة الجديدة المتعلقة بمشروع محطة معالجة مياه شمال غزة.