شؤون فلسطينية

تنويه حول آلية الحاق حاملي شهادتي الدبلومة الأمريكية والثانوية الإنجليزية الراغبين بالدراسة في مصر

تنويه حول آلية الحاق حاملي شهادتي الدبلومة الأمريكية والثانوية الإنجليزية الراغبين بالدراسة في مصر
تنويه من سفارة فلسطين بالقاهرة
رام الله - دنيا الوطن
أفادت سفارة فلسطين بالقاهرة ، بتسلمها خطاب رسمي من الإدارة المركزية لشؤون الطلاب الوافدين بوزارة التعليم العالي المصرية، وجهت فيه الكليات الاضطلاع بما يتعلق بالحاق وتسجيل حاملي شهادتي الدبلومة الأمريكية والثانوية الإنجليزية للطلاب الوافدين في المؤسسات التعليمية المصرية.

وأوضحت السفارة أن المجلس الأعلى للجامعات قرر  أنه يجوز للجامعات المصرية الخاصة و الأهلية وفقاً لرغبتها قبول الطلاب الوافدين الحاصلين علي شهادتي الدبلومة الأمريكية والثانوية الإنجليزية بالكليات التي يرغبون فيها عن طريق الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، علي أن يؤدوا بنجاح الاختبارات في المقررات المطلوبة في المستوي المتقدم حسب شروط كل كلية لكل نوع شهادة ثانوية.

وأضافت "يؤدي هؤلاء الطلاب الاختبارات في المقررات المطلوبة في المستوي المتقدم وفقاً لكل نوع شهادة ثانوية علي النحو التالي ":

أولا : بالنسبة لشهادة الدبلومة الأمريكية : نظرا لصعوبة توفير اختبار SAT2 للعديد من الدول العربية والأجنبية ونظرا لعدم إمكانية بعض الطلاب لتحقيق متطلبات القبول، يمكن قبول هؤلاء الطلاب بالكليات المرغوب فيها مع التزامهم بأداء امتحان موحد في مادة التخصص ( مادة الأحياء للقطاع الطبي ومادة الرياضيات للقطاع الهندسي ،طبقا لمتطلبات القطاع المعني).

ثانيا الثانوية الإنجليزية : يتم اجراء امتحان موحد في مادة التخصص على المستوى المتقدم ليتمكن الطلاب بالقبول بالكليات المرغوب فيها ( مادة الأحياء للالتحاق بالقطاع الطبي ومادة الرياضيات للالتحاق بالقطاع الهندسي )

- على أن يتم تنظيم هذه الاختبارات عبر الإدارة العامة للطلبة الوافدين والجامعات المصرية ذات الصلة تحت اشراف لجنة متخصصة من أعضاء هيئة التدريس والأساتذة المتخصصين في المجال طبقا للمناهج الدراسية التي أقرتها جهة الاعتماد الدولية المانحة للشهادة الأجنبية الحاصل عليها الطالب بالجامعات الملتحق بها ، على أن تكون هذه اللجنة مسئولة عن تصميم واعداد الاختبارات بالإضافة إلى مراقبة وتقييم عملية الاختبار.

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