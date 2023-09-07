وزير الحكم المحلي يستعرض إنجازات إعادة إعمار جنين ومخيمها وآلية عمل الحكومة

رام الله - دنيا الوطناستعرض وزير الحكم المحلي مجدي الصالح في مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، الجهود الوطنية لإعادة إعمار جنين ومخيمها، وتنفيذ المراحل المختلفة، من شبكتي المياه والكهرباء، وإصلاح الطرق الداخلية.وقال الصالح، إن العدوان الإسرائيلي يستهدف الشعب الفلسطيني ووجوده وأرضه ونظامه السياسي ومدنه ومخيماته وقراه، وهذا العدوان متشعب الجبهات، ويسعى إلى كسر إرادة الصمود والمقاومة، للقضاء على رموز حق العودة في المشروع الوطني، كما يستمر في طرد المواطنين من أراضيهم، وهدم البيوت في دوما ومسافر يطا، والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، فضلا عن العدوان والحصار اليومي.وأضاف أن العدوان على أموال المقاصة، والحصار الدولي المالي جزء أساسي من هذا العدوان، بغرض إضعاف السلطة الوطنية وإرهاقها، بحيث تُصوَّر على أنها غير قادرة على تلبية احتياجات الشعب الفلسطيني، وبالتالي وضع أسس لبث الفرقة والفتنة بين أبناء الشعب الواحد.وأشار إلى أنه حين نقوم بواجبنا بإعادة إعمار ما يدمره الاحتلال في جنين ونابلس وحوارة وطولكرم ونور شمس ومسافر يطا والأغوار وفي كل مدننا ومخيماتنا، فنحن لسنا مؤسسات إغاثية ولا صليب أحمر، بل نحن نعمل بكل ما نملك ضمن إطار التصدي لهذا العدوان الغاشم، ونقود معارك شعبنا المختلفة ابتداءً من الميدان وحتى محافل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي.وقال الصالح، إن طواقم سلطة المياه نفذت البنية التحتية من شبكات المياه والصرف الصحي بالتعاون مع عدة مؤسسات مانحة، وبلغت تكاليف إعادة الإعمار 3.5 مليون شيقل، ووصلت نسبة الإنجاز في شبكات المياه إلى 70% والصرف الصحي إلى 95%.وأضاف أن العمل جارٍ لتنفيذ المرحلة الأولى من إعادة تأهيل الطرق الداخلية في المخيم وإصلاحها بقيمة إجمالية بلغت 9,134,000 شيقل، والمشروع ينفذ من خلال ثلاثة مقاولين كسبا للوقت وسرعة الإنجاز.وأوضح أن عطاء المرحلة الثانية بقيمة 7,681,065 شيكل سيتم من خلال ثلاث شركات العمل جارٍ لتوقيع العقود معها ومباشرة العمل حالما تُستكمل كل المتطلبات القانونية للتعاقد، وسيخدم المشروع محيط مخيم جنين والأحياء المحيطة، وجميع المواقع التي دمرتها آليات الاحتلال.يشار إلى أن الحكومة قررت في جلستها التي عُقدت الأسبوع الماضي اعتماد المخصصات عن البنود التالية: تعويض المركبات بقيمة 2,463,000 شيكل، وتعويض المنشآت الاقتصادية بقيمة 3,936,400 شيكل، وتكاليف الهدم وإزالة البيوت المدمرة بقيمة 3,500,000 شيكل.وأضاف الصالح أن تشكيل لجنة إعمار جنين ومخيمها من الحكومة جاء استجابة مباشرة بعد عدوان الاحتلال في تموز، إذ نعمل في منطقة ذات خصوصية عالية وذات كثافة سكانية عالية في مساحة ضيقة متاحة للعمل، وهذا حال مخيماتنا عموما.وأشار إلى أننا نعمل في منطقة محفوفة بالمخاطر الأمنية، حيث تتعرض جنين ومخيمها لاعتداءات مستمرة من قوات الاحتلال، وأننا نتفهم مطالب أهلنا كلٌ حسب مصابه، فالجريمة التي ارتكبها الاحتلال جسيمة ومؤلمة لأهلنا في مدينة جنين ومخيمها، والضرر يتجاوز الممتلكات العينية، فهنالك من فقد رزقه وعمله وقوت عياله ومركبته.ولفت الصالح إلى أنه يجري العمل وفق برنامج أولويات، إذ عملنا على إعادة الخدمات الأساسية من مياه وكهرباء وصرف صحي خلال ثلاثة أيام، ونعمل بالتوازي في كل القطاعات الأخرى، مشيرا إلى أن شركة كهرباء الشمال بدأت بأعمال إعادة إصلاح الشبكة الكهربائية، وكذلك تحسين هذه الشبكة بقيمة 6 ملايين شيقل، مبينا أن نسبة الإنجاز وصلت إلى 90%، وستكون هذه الأعمال على نفقة الحكومة الفلسطينية، وسيتم عمل تقاصّ مع الشركة عبر رسائل إعلامية مفتوحة.وقال الصالح، إنه تم استئجار منازل للعائلات بقيمة 900 ألف شيكل، وهذا كله تم اعتمدته لجنة حصر الأضرار، وهو ما تم توثيقه في تقرير كامل من كوادر فلسطينية، واعتمدته الحكومة والمؤسسات الدولية الراغبة في العمل في مدينة جنين ومخيمها، واستمر مع الإصدار لبضعة أشهر تقريبا، وتم فتح حساب طوارئ خاص بلجنة إعمار مدينة جنين ومخيمها في وزارة المالية، لإيداع أموال المتبرعين في هذا الحساب وصرفها على إعادة الإعمار.وأوضح أن ما تم إيداعه في الحساب حتى الآن هو 500 ألف شيكل فقط، تم تحويلها من مكتب الرئيس، وننتظر وصول تبرع الحكومة الجزائرية المقدر بـ30 مليون دولار، لافتا إلى أنه يتم صرف الفواتير المقدمة من المقاولين عبر هذا الحساب، حيث تقوم وزارة المالية بتغذيته بالأموال اللازمة لدفع الأموال المستحقة.وأشار إلى أنه تم التعاطي الإيجابي مع كل المؤسسات المحلية والدولية التي تسعى إلى تخفيف معاناة أهلنا في جنين بشكل عام ومخيم جنين خصوصا.