التعاون الإسلامي تدين افتتاح "بابوا غينيا الجديدة" سفارة بمدينة القدس المحتلة



وأكدت المنظمة أن هذا القرار يسهم في ترسيخ منظومة الاحتلال الاستعماري غير الشرعي ويشكل انتهاكا لحقوق الشعب الفلسطيني.





كما دعت، في الوقت نفسه، بابوا غينيا الجديدة إلى التراجع عن قرارها غير القانوني، والانخراط في دعم جهود المجتمع الدولي الرامية الى تحقيق السلام العادل والشامل، استنادا إلى قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

رام الله - دنيا الوطندانت منظمة التعاون الاسلامي بشدة قرار بابوا غينيا الجديدة افتتاح سفارة لها في القدس، مؤكدة أن هذه الخطوة غير شرعية وانتهاك للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، لا سيما قرار مجلس الأمن رقم 478 لعام 1980، الذي يدعو الدول التي أقامت بعثات دبلوماسية في القدس إلى سحبها.