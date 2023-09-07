الرئيس عباس يستقبل المفوض السياسي العام

رام الله - دنيا الوطناستقبل الرئيس محمود عباس في مكتبه بمقر الرئاسة برام الله المفوض السياسي العام الناطق الرسمي بإسم المؤسسة الأمنية اللواء طلال دويكات، حيث استمع اللواء دويكات لتوجيهات وتعليمات الرئيس عباس، واطلاعه على نشاطات وانجازات هيئة التوجيه السياسي والوطني.وأشاد الرئيس عباس بالجهود التي تبذلها هيئة التوجيه السياسي والوطني في تعزيز قيم المواطنة الصالحة وتعزيز الانتماء والولاء، مؤكدا على دعمه لجهود هيئة التوجيه السياسي والوطني في أداء رسالتها تجاه المؤسسة الأمنية والمدنية .واكد اللواء دويكات على السير وفق توجيهات القيادة وان تبقى هيئة التوجيه السياسي والوطني وفية لرسالتكم الوطنية الداعمة للرواية الفلسطينية العادلة في مواجهة الرواية الإسرائيلية المزيفة، وان نظل جنودا أوفياء خدمة لشعبنا الفلسطيني وصولا لاقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.