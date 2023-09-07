المالكي يتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفير أذربيجان لدى فلسطين



كما أشاد د. المالكي بدور أذربيجان وجهودها وتضامنها مع دولة فلسطين على مستويات عدة وتصويتها الإيجابي على القرارات المتعلقة بالقضية الفلسطينية في الأمم المتحدة والمحافل الدولية كافة، وإيفاء أذربيجان بتعهداتها تجاه دعم الاونروا، مشدداً على أهمية تكثيف التنسيق بين البلدين على مستوى متعددة الأط





وأشار إلى أنّ ذلك سيعزز التعاون مع جمهورية أذربيجان في عديد المجالات أبرزها التعليم والسياحة، مما سيسهم في تعزيز وتوطيد العلاقات بين البلدين، معرباً عن أمله أن يتم رفع مستوى التمثيل إلى مستوى سفارة قريبا.