شؤون فلسطينية

المالكي يتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفير أذربيجان لدى فلسطين

المالكي يتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفير أذربيجان لدى فلسطين
المالكي يتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفير أذربيجان لدى فلسطين
رام الله - دنيا الوطن
تسلم وزير الخارجية والمغتربين د. رياض المالكي صباح اليوم الخميس في مقر الوزارة، نسخة من أوراق اعتماد سفير جمهورية أذربيجان لدى دولة فلسطين إلهام نظرلي.

ورحب د. المالكي بالسيد نظرلي مشيداً بالعلاقات التاريخية المميزة بين دولة فلسطين وجمهورية أذربيجان، إذ تجمعهما علاقات تقوم على أسس الأخوة والصداقة ويرتبط شعبيهما بقيم تاريخية وثقافية متقاربة. 

وثمن المالكي قرار أذربيجان بافتتاح مكتب تمثيل في مدينة رام الله.

وأشار إلى أنّ ذلك سيعزز التعاون مع جمهورية أذربيجان في عديد المجالات أبرزها التعليم والسياحة، مما سيسهم في تعزيز وتوطيد العلاقات بين البلدين، معرباً عن أمله أن يتم رفع مستوى التمثيل إلى مستوى سفارة قريبا.

كما أشاد د. المالكي بدور أذربيجان وجهودها وتضامنها مع دولة فلسطين على مستويات عدة وتصويتها الإيجابي على القرارات المتعلقة بالقضية الفلسطينية في الأمم المتحدة والمحافل الدولية كافة، وإيفاء أذربيجان بتعهداتها تجاه دعم الاونروا، مشدداً على أهمية تكثيف التنسيق بين البلدين على مستوى متعددة الأط

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