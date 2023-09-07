المواصفات والمقاييس تمنح شهادة الجودة لثلاث شركات وطنية

رام الله - دنيا الوطنسلّم كل من وزير الاقتصاد الوطني، رئيس مجلس إدارة مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية أ. خالد العسيلي ومدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس م.حيدر حجه بحضور نائب رئيس مجلس ادارة مؤسسة المواصفات والمقاييس رئيس الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية أ. نصار نصار اليوم ثلاث شركات وطنية شهادات الجودة الفلسطينية والتي تمنح للمرة الاولى في قطاع الحجر والرخام وهم شركة نصار ستون للاستثمار والتعهدات العام، وشركة البارون للمقالع والكسارات، وشركة لورد للصناعات البلاستيكية، وذلك بعد إجراء الفحوصات الفنية واستيفاء المنتجات لمتطلبات المواصفات الفنية والتدقيق على أنظمة الجودة داخل هذه المنشآت.وأوضح العسيلي خلال مراسم التسليم، التي جرت بمقر الوزارة برام الله، أن "معظم الفحوصات تجرى في مختبرات وطنية، وأن لدينا صناعة فلسطينية نفتخر بها، وسنواصل عمليات التطوير والتحسين حتى تأخذ المنتجات الوطنية حصتها الحقيقية محليا وعالمياً"وقال العسيلي “اليوم نحتفي بحصول شركاتنا الوطنية على هذه الشهادات التي تعتبر معياراً ودليلاً على تطور الشركات الفلسطينية وارتقائها ونجاحها في تطبيق المعايير والمواصفات وسعيها لتقديم المنتجات المثلى للمواطن الفلسطيني.ودعا العسيلي كافة المنشآت الوطنية الى ضرورة التقدم بطلبات الحصول على الشهادات التي تمنحها المؤسسة، معتبرًا أن هذه الشهادات بمثابة جواز السفر إلى التصدير والمنافسة، معربًا عن تقديره لطواقم المؤسسة، وإدارتها، والمستوى الرفيع في جودة الخدمات المقدمة.وأضاف "أن من أولوياتنا جذب الاستثمارات وزيادة الصادرات الوطنية، ما يستدعي الاستمرار في التحسين والتطوير على المنتجات الوطنية، وماضون قدمًا في اتخاذ مزيد من الإجراءات لحماية المنتج الوطني وتطويره، وشهدنا نمو في حصة بعض القطاعات الإنتاجية منها حصة قطاع الزراعة والصناعة، ونعمل على باقي القطاعات بنفس الوتيرة.وقال أ. نصار نصار نائب رئيس مجلس ادارة مؤسسة المواصفات والمقاييس رئيس الاتحاد العام للصناعات الفسطينية سنعمل على تحديث وتطوير الصناعات وتكثيف الجهود المحلية والدولية لتعظيم قدرتنا في تحقيق نمو صناعي وتمكين منتجاتنا الوطنية من الوصول الى مزيد من الاسواق الدولية، كما واكد على اهمية دور مؤسسة المواصفات والمقاييس كجهة رائدة في مجال التعاون مع القطاع الخاص وحماية المنتج الوطني.من ناحيته، أشاد مدير عام المؤسسة م. حيدر حجة بجودة المنتجات الوطنية والمصانع الوطنية الحاصلة على شهادات الجودة الفلسطينية، والتي مكنّتها من تصدير منتجاتها إلى العديد من الدول إقليميا ودوليا، مؤكدًا على سعينا إلى إحلال المنتجات الوطنية محل منتجات الاحتلال، إضافة إلى تعزيز الصادرات الوطنية إلى الأسواق العربية، وجاهزية المؤسسة لتقديم الخدمات التي من شأنها الارتقاء بجودة المنتجات الوطنية وسعينا الدائم لتدليل العقبات امام منتجاتنا في الأسواق الإقليمية والعالمية وفتح اسواق جديدة امام منتجاتنا .ودعا حجة المصانع الوطنية بالتقدم للحصول على الشهادات التي تمنحها المؤسسة، لأن ذلك يرفع من قدرتها التنافسية، ويضمن استمرار الرقابة على منتجاتها وجودتها، معربًا عن تقديره للمصانع الوطنية الحاصلة على شهادات المؤسسة. كما ودعا المنتجين إلى الاستفادة من اتفاقيات الاعتراف المتبادل بشهادات المؤسسة مع الدول الأخرى.