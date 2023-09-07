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البرلمان العربي: جريمة الاحتلال بحق نساء فلسطين عمل مشين وتجاوز لكل الأعراف

البرلمان العربي: جريمة الاحتلال بحق نساء فلسطين عمل مشين وتجاوز لكل الأعراف
البرلمان العربي
رام الله - دنيا الوطن
أدان البرلمان العربى، بشدة ما قامت به مجندات من جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق نساء فلسطين في مدينة الخليل، بالاعتداء عليهن وإجبارهن على التجرد من ملابسهن، معتبراً هذه الإجراءات عملا مشينا وتجاوز لكل الأعراف ويستدعي تقديم الجناة للعدالة الدولية.

وأضاف البرلمان العربى، أن المساس بأعراض النساء عمل غير أخلاقي وانحطاط قيمي، مطالبا بمعاقبة الجناة وتقديمهم للعدالة الدولية.

ودعا البرلمان العربى، المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان، إلى إدانة هذه الانتهاكات الفظيعة، وتحميل القوة القائمة بالاحتلال المسؤولية عن هذه الانتهاكات التى ستؤدى إلى تفجر الأوضاع في المنطقة، وملاحقتها قانونياً وجنائيا لدى الهيئات الدولية المتخصصة

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