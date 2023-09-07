حاخامات يوقعون على عريضة بشأن قاتل عائلة دوابشة





وجاء في الالتماس: "منذ أن تم سجن بن أوليئيل قبل سبع سنوات ونصف، وهو وحيدا في زنزانته في عزلة تامة وفي أقسى ظروف الحبس، وفي ظل هذه الظروف من المثير للغضب أن نرى أسرى فلسطينيين أيديهم ملطخة بالدماء يحتفلون في مرافق السجون ويتلقون معاملة أفضل"، وفق زعمهم.





يشار إلى أن المستوطن بن أوليئيل أقدم في عام 2015، على حرق منزل لعائلة دوابشة في قرية دوما، بمحافظة نابلس.





واستشهد ثلاثة أفراد من العائلة وهم الأب والأم بالإضافة إلى ضيع، فيما نجا الطفل أحمد آنذلك وبقي على قيد الحياة، بعد أن أصيب بحروق شديدة.

رام الله - دنيا الوطنأفادت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية، بأن حاخامات وقعوا على عريضة وصفتها بأنها "غير عادية" تتعلق بقاتل عائلة دوابشة.وذكرت الصحيفة بأن العشرات من الحاخامات وقعوا على عريضة غير عادية موجهة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، يطالبون فيها بإصدار أمر لمنظومة الأمن بتخفيف ظروف اعتقال عميرام بن أوليئيل قاتل أفراد عائلة دوابشة، وإخراجه من الحبس الانفرادي.