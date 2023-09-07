الإحصاء: انخفاض عدد رخص الأبنية على مستوى فلسطين

رام الله - دنيا الوطنقال الجهاز المركزي للإحصاء، إن عدد رخص الأبنـية الصادرة للمباني السكنيـة وغير السكنيـة بلغ 2395 رخصة خلال الربع الثاني من 2023، منها 1467 رخصة جديدة.وأوضح الإحصاء في بيان صحفي، اليوم الخميس، أن عدد الرخص الصادرة في فلسطين انخفض خلال الربع الثاني من 2023 بنسبة 5% مقارنة بالربع الأول من العام ذاته، كما سجل انخفاضاً قدره 8% مقارنة بالربع المناظر من 2022، إذ انخفض عدد الرخص للأبنية الجديدة بنسبة 10% مقارنة بالربع الأول من 2023، وانخفض بنسبة 6% مقارنة بالربع المناظر من 2022.وأشار إلى أن مجموع مساحة الأبنية (سكني وغير سكني) بلغ 1205000 متر مربع، منها 977 ألف متر مربع مساحة الأبنية الجديدة و228 ألف متر مربع مساحة الأبنية القائمة.وبلغ عدد الوحدات السكنية المرخصة 5083 وحدة سكنيـة مساحاتها 862 ألف متر مربع، منها 4046 وحدة سكنية جديدة مساحاتها 694 ألف متر مربع، و1037 وحدة سكنية قائمة مجموع مساحاتها 168 ألف متر مربع.وقد سجل عدد الوحدات السكنية الجديدة ارتفاعاً بنسبة 5% خلال الربع الثاني من 2023 مقارنة بالربع الأول من العام ذاته، وبنسبة 1% مقارنة بالربع المناظر من 2022.