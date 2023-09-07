الصفدي: الأردن لن يكون قادراً على استقبال المزيد من اللاجئين

رام الله - دنيا الوطنقال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، اليوم الخميس، إن الأردن لن يكون قادراً على استقبال المزيد من اللاجئين.وجدد الصفدي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية والدفاع الأيرلندي ميهال مارتن، في عمّان، التأكيد على أن مستقبل اللاجئين السوريين في بلدهم.وقال الصفدي إنه ووزير الخارجية الإيرلندي بحثا "التراجع الخطير" في دعم اللاجئين السوريين، وأكد الصفدي للوزير الأيرلندي أن "مستقبل اللاجئين في بلدهم عندما تتوفر ظروف العودة الطوعية لهم، لكن إلى حين ذلك يجب أن يتحمل المجتمع الدولي كله مسؤولية توفير العيش الكريم الذي هو حق لهم"، وفق ما نقل موقع (المملكة).وقال الصفدي: إن الأردن مستمر في "تقديم كل ما نستطيع للأشقاء (اللاجئين السوريين)، لكننا لن نكون قادرين على استقبال المزيد من اللاجئين إذا لم تنته الأزمة وإذا ما أدى تفاقمها لموجات لجوء جديدة".وبحث الوزيران "جهود التوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية وفق منهجية خطوة مقابل خطوة وقرار مجلس الأمن 2254 ينهي معاناة الشعب السوري الشقيق ويلبي حقوقه وطموحاته المشروعة في وطن آمن مستقر ويحفظ وحدة سوريا وتماسكها وسيادتها وينهي التهديدات التي تنتجها الأزمة للمنطقة من إرهاب وتهريب للمخدرات"، وفق الصفدي.وأشار الصفدي إلى وضع الوزير الأيرلندي في "صورة التحدي الكبير الذي يمثله تهريب المخدرات من سوريا إلى الأردن"، وأكد الصفدي استمرار الأردن في "مواجهة هذا الخطر بكل إمكاناتنا وأننا سنستمر بالقيام بكل ما يلزم لدحر هذا الخطر وحماية مجتمعنا وبلدنا منه".وقال إن الأردن "مستمر في التعاون مع الأشقاء والشركاء من أجل إنهاء الأزمة وتوفير الظروف التي تضمن توفير حياة كريمة آمنة للسوريين في وطنهم".وبحث الصفدي مع الوزير الأيرلندي، في "القضية الفلسطينية والجهود المستهدفة وقف التدهور والتقدم نحو السلام العادل الذي يشكل حل الدولتين الذي يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس المحتلة على خطوط الرابع من حزيران/يونيو 1967 لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل سبيله الوحيد".وشكر الصفدي، الوزير، على "مواقف بلاده الداعمة للحق الفلسطيني والداعية لوقف الإجراءات الأحادية التي تقوض حل الدولتين وفرص تحقيق السلام"، مشيدا "بشكل كبير" دعم أيرلندا لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في وقت تواجه فيه الوكالة الأممية "صعوبات مالية كبيرة تهدد قدرتها على الاستمرار بالقيام بدورها الحيوي إزاء اللاجئين الفلسطينيين".