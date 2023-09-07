شؤون فلسطينية

وزارة العمل و"العمل الدولية" يعقدان ورشة حول نتائج الدراسة التشخيصية للاقتصاد غير المنظم

وزارة العمل و"العمل الدولية" يعقدان ورشة حول نتائج الدراسة التشخيصية للاقتصاد غير المنظم
رام الله - دنيا الوطن
عقدت وزارة العمل مقررة الفريق الوطني لمشروع الحوار الاجتماعي من أجل النظامية وقابلية التشغيل في منطقة الجوار الجنوبي (سوليفم) بالتعاون مع إدارة المشروع الإقليمي والذي تقوده منظمة العمل الدولية ILO، وبتمويل من الاتحاد الأوروبي، اليوم، ورشة عمل ثلاثية لعرض نتائج الدراسة التشخيصية حول الاقتصاد غير المنظم، والتي استهدفت قطاع الغزل والنسيج، وقطاع الحضانات ورياض الأطفال.

وخلال كلمته، أكد وزير العمل د. نصري أبو جيش على أهمية التحول من العمل غير المنظم إلى قطاع عمل منظم، لفوائده للعمال وأصحاب العمل وتبعاته على الاقتصاد الفلسطيني، والذي من شأنه أنت يساهم في خفض معدلات البطالة والفقر والعمل على بناء اقتصاد قوي، منوها أننا بحاجة إلى نقلة نوعية لتخفيض نسب العمل غير المنظم في فلسطين وذلك من خلال التعاون ما بين أطراف الإنتاج الثلاثة في تطبيق قانون العمل الفلسطيني وكذلك من خلال تطبيق قانون الضمان الاجتماعي الذي يشكل ركيزة أساسية في التحول إلى قطاع عمل منظم.

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