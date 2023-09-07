شؤون فلسطينية

شاهد: سلالات نادرة من الكلاب والقطط تدخل قطاع غزة

شاهد: سلالات نادرة من الكلاب والقطط تدخل قطاع غزة
سلالات نادرة من الكلاب والقطط تدخل قطاع غزة
رام الله - دنيا الوطن
بعد أن نشأ على تربية الحيوانات داخل منزله البسيط منذ نعومة أظفاره، قرر الشاب الفلسطيني محمد المدهون، اتخاذها مهنة عبر افتتاح متجر لعرض وبيع الحيوانات ومستلزماتهم في مدينة غزة.

وأوضح المدهون في حديثه مع وكالة (APA)،  أن محله يتميز ببيع القطط والكلاب من السلالات النادرة التي يتم استيرادها، نظرًا لقلة تواجدها في القطاع المحاصر.

وأضاف أنه بدأ باستيراد قطط من نوع "بيرشن" منذ عام 2016م، ونظراً لحبه الكبير لهذه النوعية من القطط، أطلق ذات الاسم على متجره الخاص.

القط الشيرازي أو قطط "بيرشن" هو قط فارسي معروف بطبيعته المطيعة والهادئة، ويندرج منه أنواع متعددة أشهرها "مون فيس" و"بيكي فيس" ويعتبر الأخير النوع الأغلى من قطط بيرشن.

وأشار المدهون إلى إدخاله كلاب من سلالات نادرة بعد الاقبال الكبير على شراء القطط النادرة، فبدأ باستيراد أنواع متعددة من الكلاب، أهمها سلالة " السامودي".

والكلاب السامودية هي سلالة من كلاب الرعي متوسطة الحجم ذات غطاء فروي سميك أبيض مزدوج الطبقة.

وعدّد المدهون أنواع سلالات الكلاب التي يمتلكها ومنها: "كلاب روت وايلر، الجيرمن شيبرد الألماني، البيتبول، الشيتزو، البوميرانيان، الهاسكي" وغيرهم من الأنواع.

وأوضح أن الكلاب يتم استيرادهم من بلدان مختلفة بحسب منطقة تواجد السلالة المستهدفة، مثل الصين وكندا وروسيا ومصر.

وذكر أن الاقبال كبير على شراء الكلاب من السلالات النادرة، فمحبي الحيوانات يحبون دائماً التميز والتجديد، حسب قوله.

وتطرق المدهون إلى الصعوبات الكبيرة التي تواجهه في استيراد الحيوانات، بسبب الحصار الإسرائيلي الذي يفرض تكاليف مادية مرتفعة على إدخالهم للقطاع المحاصر.

واستدرك "تعد أسعار الكلاب من السلالات النادرة مرتفعة بسبب تكاليف الاستيراد، حيث تبدأ من 500 دولار وقد تصل إلى 3000 دولار".

ونبّه المدهون أن أسعار كلاب البوميرينيان هي الأكثر ارتفاعاً، فيباع بالأسواق الصينية بـ 2500 دولار، وبعد استيراده إلى القطاع يتم بيعه بـ 3000 دولار.

ولفت إلى أن كلاب البوميرينيان لها مميزات عديدة، تجعلها مرغوبة لدى الزبائن، وأهمها المحافظة على الحجم حيث يبقى صغيراً لا يكبر، ولا يتعدى وزنه كيلو و200 جرام، ولعوب وذكي ووفي لصديقه، ويمكن تربيته داخل المنازل.

ونوّه إلى وجود انتشار كبير لثقافة التعامل مع الحيوانات في قطاع غزة، فمعظم المُقدمين على شراء الكلاب النادرة يبحثون جيداً عن صفاتهم ومميزاتهم قبل الشراء، لمعرفة التعامل معهم وتربيتهم والاستفادة منهم.

ويأمل أن يوسع مشروعه الخاص، ليمتلك أعداداً كبيرة من الحيوانات النادرة ويوفر لهم بيئة مناسبة، مع توفير كامل مستلزماتهم.

وختم المدهون حديثه بالإشارة إلى شغفه الكبير في البحث عن سلالات الحيوانات النادرة والمميزة، لاستيرادهم وعرضهم داخل متجره.

 






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