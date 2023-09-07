"صندوق الشباب" بغزة: بدء التسجيل للقرض الحسن للزواج الأحد المقبل

رام الله - دنيا الوطنأعلن صندوق دعم الشباب الفلسطيني التابع للهيئة العامة للشباب والثقافة، بغزة، عن بدء التسجيل للاستفادة من الدورة الجديدة لبرنامج القرض الحسن للزواج سبتمبر 2023.وأوضح رئيس الصندوق أحمد محيسن أن الدورة الحالية من البرنامج تستهدف الشباب المقبلين على الزواج ضمن الفئة العمرية من 22 إلى 35 عامًا، مبينًا أنه التسجيل سيبدأ يوم الأحد المقبل الموافق 10/9/2023 ويستمر حتى مساء يوم الخميس 14/9/2023.وأشار إلى أن التسجيل للاستفادة من القرض سيتم إلكترونيًا من خلال الموقع الإلكتروني للصندوق عبر بوابة الخدمات الإلكترونية على الرابط التالي: www.pysf.ps.وبيَّن أنه سيتم اختيار المستفيدين من القرض من خلال إجراء قرعة علنية مباشرة تأكيدًا على مبدأ النزاهة والشفافية، لافتًا إلى أنه سيتم تقديم مبلغ بقيمة 2000 دولار لكل مستفيد على أن يتم سدادها بنظام التقسيط الميسر بواقع 50 دولار شهريًا.