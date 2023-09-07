الخليل: مستوطنون يحرقون أشجار زيتون معمرة في تل الرميدة

رام الله - دنيا الوطنأحرق مستوطنون، الليلة الماضية، أشجار زيتون معمرة في منطقة تل الرميدة وسط مدينة الخليل.وأفادت مصادر محلية، بأن مجموعة من المستوطنين أحرقوا ثلاثة أشجار زيتون معمرة في منطقة تل الرميدة التي تقع قرب مستوطنة (رمات يشاي) الجاثمة على أراضي المواطنين، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).وقال الناشط في حقوق الإنسان والدفاع عن الخليل عماد أبو شمسية، إن الأهالي تمكنوا من السيطرة على الحريق، بعد أن أتت النيران على ثلاثة أشجار معمرة تعود لعائلتي قنبي، وزاهدة.وأضاف أن المستوطنين يسعَون إلى إحراق أكبر عدد من أشجار الزيتون المعمرة، بهدف السيطرة على المنطقة وشق شارع استيطاني من العين الجديدة في تل الرميدة وصولا إلى شارع الشهداء، مشيراً إلى تعرض أشجار الزيتون للحرق عدة مرات خلال هذا العام.