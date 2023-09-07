قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة





في بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال، أمين سر حركة فتح عامر ضراغمة (43 عاما)، وسليمان هيثم مزهر (21 عاما)، ووسام عبد الرحمن الحسنات (47 عاما)، من مخيم الدهيشة جنوب المحافظة، ومحمد نادر حميدة (19 عاما)، وتقي الدين صالح مناصرة (26 عاما)، من بلدة الدوحة غربا، وعلي كريم كامل عساكرة (18 عاما) من منطقة العساكرة شرقا.



ومن جنين، اعتقلت قوات الاحتلال شابين قرب مفترق بلدة يعبد، عُرف منهما محمد تركمان، من واد برقين، غربا.



ومن الأغوار، اعتقلت قوات الاحتلال الطفل نمر إياد صوافطة (17 عاما)، من قرية بردلة، في الأغوار الشمالية.



ومن رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال نشمي أبو رحمة، وشقيقه لؤي، من قرية بلعين، غربا، والأسير المحرر عمر حمدان، من قرية ترمسعيا شمالا، والأسير المحرر الطالب الجامعي عنان صافي، وسعيد نخلة، من مخيم الجلزون، شمالا.



ومن القدس، اعتقلت قوات الاحتلال الشابين أمير سلايمة، ومحمد مراغة، والفتيين مؤمن سلايمة، ويوسف قباني، من بلدة سلوان، جنوب المسجد الأقصى المبارك.



رام الله - دنيا الوطنشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر وصباح اليوم الخميس، حملة اعتقالات واسعة طالت 18 مواطناً في الضفة الغربية.