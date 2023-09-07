شؤون فلسطينية

قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة

قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر وصباح اليوم الخميس، حملة اعتقالات واسعة طالت 18 مواطناً في الضفة الغربية.

في بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال، أمين سر حركة فتح عامر ضراغمة (43 عاما)، وسليمان هيثم مزهر (21 عاما)، ووسام عبد الرحمن الحسنات (47 عاما)، من مخيم الدهيشة جنوب المحافظة، ومحمد نادر حميدة (19 عاما)، وتقي الدين صالح مناصرة (26 عاما)، من بلدة الدوحة غربا، وعلي كريم كامل عساكرة (18 عاما) من منطقة العساكرة شرقا.

ومن جنين، اعتقلت قوات الاحتلال شابين قرب مفترق بلدة يعبد، عُرف منهما محمد تركمان، من واد برقين، غربا.

ومن الأغوار، اعتقلت قوات الاحتلال الطفل نمر إياد صوافطة (17 عاما)، من قرية بردلة، في الأغوار الشمالية.

ومن رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال نشمي أبو رحمة، وشقيقه لؤي، من قرية بلعين، غربا، والأسير المحرر عمر حمدان، من قرية ترمسعيا شمالا، والأسير المحرر الطالب الجامعي عنان صافي، وسعيد نخلة، من مخيم الجلزون، شمالا.

ومن القدس، اعتقلت قوات الاحتلال الشابين أمير سلايمة، ومحمد مراغة، والفتيين مؤمن سلايمة، ويوسف قباني، من بلدة سلوان، جنوب المسجد الأقصى المبارك.

أخبار ذات صلة

&quot;صندوق الشباب&quot; بغزة: بدء التسجيل للقرض الحسن للزواج الأحد المقبل

"صندوق الشباب" بغزة: بدء التسجيل للقرض الحسن للزواج الأحد المقبل

نادي الأسير يحمّل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة ومصير المعتقل المسن سعيد نخلة

نادي الأسير يحمّل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة ومصير المعتقل المسن سعيد نخلة

الخليل: مستوطنون يحرقون أشجار زيتون معمرة في تل الرميدة

الخليل: مستوطنون يحرقون أشجار زيتون معمرة في تل الرميدة

قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة

قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة

الخارجية تُعلق على قرار الاحتلال تعزيز الاستيطان في ثلاث مستوطنات بالضفة

الخارجية تُعلق على قرار الاحتلال تعزيز الاستيطان في ثلاث مستوطنات بالضفة

محلل اقتصادي يوضح لـ &quot;دنيا الوطن&quot; سبب استمرار ارتفاع الدولار مقابل الشيكل

محلل اقتصادي يوضح لـ "دنيا الوطن" سبب استمرار ارتفاع الدولار مقابل الشيكل

صرف الدولار مقابل الشيكل يصل لسعر صرف قياسي.. كم بلغ؟

صرف الدولار مقابل الشيكل يصل لسعر صرف قياسي.. كم بلغ؟

وزيرة الصحة تدعو نقابة الأطباء لوقف الإضراب واللجوء للحوار

وزيرة الصحة تدعو نقابة الأطباء لوقف الإضراب واللجوء للحوار

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

&quot;صندوق الشباب&quot; بغزة: بدء التسجيل للقرض الحسن للزواج الأحد المقبل

"صندوق الشباب" بغزة: بدء التسجيل للقرض الحسن للزواج الأحد المقبل

نادي الأسير يحمّل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة ومصير المعتقل المسن سعيد نخلة

نادي الأسير يحمّل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة ومصير المعتقل المسن سعيد نخلة

الخليل: مستوطنون يحرقون أشجار زيتون معمرة في تل الرميدة

الخليل: مستوطنون يحرقون أشجار زيتون معمرة في تل الرميدة

قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة

قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة

الأمم المتحدة تحث إسرائيل على التحقيق في &quot;تعرية&quot; 5 نساء قسرياً بالخليل

الأمم المتحدة تحث إسرائيل على التحقيق في "تعرية" 5 نساء قسرياً بالخليل

سموتريتش يُصدر تعليمات تمهد لتعزيز الاستيطان في ثلاث مستوطنات بالضفة

سموتريتش يُصدر تعليمات تمهد لتعزيز الاستيطان في ثلاث مستوطنات بالضفة

بيت لحم: الاحتلال يصيب شابا بالرصاص ويعتقل ستة آخرين

بيت لحم: الاحتلال يصيب شابا بالرصاص ويعتقل ستة آخرين

غزة: التعليم تُعلن عن موعد التسجيل وعقد امتحان المستوى 2024

غزة: التعليم تُعلن عن موعد التسجيل وعقد امتحان المستوى 2024

منوعات

بالصور: هنا شيحة تخطف أنظار جمهورها بفستان أسود مكشوف الظهر

بالصور: هنا شيحة تخطف أنظار جمهورها بفستان أسود مكشوف الظهر

لأول مرة.. ليلى عبدالله تكشف تفاصيل صادمة عن تعرضها للتحرش

لأول مرة.. ليلى عبدالله تكشف تفاصيل صادمة عن تعرضها للتحرش

شاهد: ياسمين صبري تستعرض رشاقتها وجمالها بملابس رياضية

شاهد: ياسمين صبري تستعرض رشاقتها وجمالها بملابس رياضية

شيرين عبد الوهاب تخسر مبلغاً ضخماً جراء سرقة حساباتها في مواقع التواصل

شيرين عبد الوهاب تخسر مبلغاً ضخماً جراء سرقة حساباتها في مواقع التواصل

صورة: حنان ترك تحتفل بعيد ميلاد زوجها بعد فترة غياب

صورة: حنان ترك تحتفل بعيد ميلاد زوجها بعد فترة غياب

شاهد: نانسي عجرم وناصيف زيتون يرقصان بعفوية على المسرح

شاهد: نانسي عجرم وناصيف زيتون يرقصان بعفوية على المسرح

طليقة حسن شاكوش تشعل السوشيال ميديا مجدداً بحديثها عن حورية فرغلي

طليقة حسن شاكوش تشعل السوشيال ميديا مجدداً بحديثها عن حورية فرغلي

فيديو: هيا الشعيبي تروي تفاصيل تعرضها للاعتداء وسرقة أموالها في تركيا

فيديو: هيا الشعيبي تروي تفاصيل تعرضها للاعتداء وسرقة أموالها في تركيا

شاهد: رانيا يوسف تبهر جمهورها برقصة مثيرة على أنغام &quot;الدلع&quot;

شاهد: رانيا يوسف تبهر جمهورها برقصة مثيرة على أنغام "الدلع"

بالفيديو: علا غانم توجّه نصائح للفتيات المقبلات على الزواج

بالفيديو: علا غانم توجّه نصائح للفتيات المقبلات على الزواج

عربي

البرهان يتوجه إلى قطر في ثالث جولة خارجية منذ بدء الحرب

البرهان يتوجه إلى قطر في ثالث جولة خارجية منذ بدء الحرب

الأردن يدين قرار فتح بابوا غينيا الجديدة سفارة لها في القدس

الأردن يدين قرار فتح بابوا غينيا الجديدة سفارة لها في القدس

أبو الغيط يتحدث بشأن تطور العلاقات العربية التركية

أبو الغيط يتحدث بشأن تطور العلاقات العربية التركية