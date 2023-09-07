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البرهان يتوجه إلى قطر في ثالث جولة خارجية منذ بدء الحرب

البرهان يتوجه إلى قطر في ثالث جولة خارجية منذ بدء الحرب
رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان
رام الله - دنيا الوطن
أعلن المجلس السيادي الانتقالي في السودان، اليوم الخميس، أن رئيسه عبد الفتاح البرهان، توجه إلى قطر اليوم.

وهذه ثالث جولة خارجية للبرهان، منذ بدء الحرب بين قوات الجيش، وقوات الدعم الدعم السريع، منذ قرابة خمسة أشهر.

وأفاد المجلس في بيان الخميس بأن البرهان "توجه .. صباح اليوم إلى العاصمة القطرية الدوحة في زيارة رسمية"، وفق موقع (فرانس 24).

وأضاف المجلس في بيانه بأن البرهان "سيجري خلال الزيارة، مباحثات مع أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، تتناول مسار العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها والقضايا ذات الاهتمام المشترك وتطورات الأوضاع في السودان".

وغادر البرهان من مدينة بورتسودان المطلة على البحر الأحمر في شرق البلاد، حيث المطار الوحيد الذي يعمل حاليا مذ اندلعت المعارك في 15 نيسان/أبريل بين الجيش بقيادته وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو.

وقطر هي المحطة الخارجية الثالثة للبرهان منذ بدء النزاع. وهو زار مصر في 29 آب/أغسطس والتقى بالرئيس عبد الفتاح السيسي في مدينة العلمين، ثم زار الاثنين دولة جنوب السودان والتقى برئيسها سلفا كير.

وتأتي زيارات البرهان في ظل تقارير عن وساطات للتفاوض بينه وبين دقلو خارج البلاد سعياً لإيجاد حلّ للنزاع الذي تسبب بمقتل نحو 5000 شخص وتهجير 4.8 ملايين سواء داخل البلاد أو خارجها.

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