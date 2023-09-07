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الأردن يدين قرار فتح بابوا غينيا الجديدة سفارة لها في القدس

الأردن يدين قرار فتح بابوا غينيا الجديدة سفارة لها في القدس
الأردن
رام الله - دنيا الوطن
أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، اليوم الخميس، قيام بابوا غينيا الجديدة بفتح سفارة لها في مدينة القدس.

وقال الناطق باسم الوزارة السفير سنان المجالي، أن فتح السفارة في القدس "خطوة مرفوضة ومدانة، وتعد خرقاً صارخاً وجسيماً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية".

وشدد على أن "أي إجراءاتٍ أو قراراتٍ تهدف إلى تغيير وضع مدينة القدس أو مركزها القانوني تعتبر باطلة وغير مشروعة ومنعدمة الأثر القانوني".

وأكد المجالي أن تحقيق السلام العادل والشامل "طريقه الوحيد حل الدولتين استناداً إلى قرارات الشرعية الدولية والوصول إلى حل عادل ودائم يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية".

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