محلل اقتصادي يوضح لـ "دنيا الوطن" سبب استمرار ارتفاع الدولار مقابل الشيكل

خاص دنيا الوطن - محمود خلةواصل الدولار ارتفاعه مقابل الشيكل، صباح اليوم الخميس، ليصل إلى سعر صرف قياسي لما يصله منذ قرابة 7 سنوات.ووصل سعر صرف الدولار مقابل الشيكل عبر الشاشة (حالياً) إلى 3.85 شيكل، في حين كان يصرف أمس بـ 3.82 شيكل للدولار الواحد.بدوره، كشف المحلل الاقتصادي أحمد أبو قمر، أسباب ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الشيكل.وقال أبو قمر في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن" إن أسباب الارتفاع تتمثل بالمشاكل القائمة في إسرائيل، وقانون الإصلاحات القضائية، مضيفاً "هذا القانون يؤثر على الاستثمارات في إسرائيل وهروب المستثمرين إلى الخارج".وأضاف أن هناك سبب آخر وهو ارتفاع أسعار النفط عالمياً حيث أنه يحقق حالياً مستويات ممتازة، وضعف أسواق الأسهم الأمريكية أيضا يعزز مؤشر الدولار عالمياً.ولفت أبو قمر إلى أن هذ الإرتفاع يشكل إزعاج لإسرائيل وعلى المستوردين في الأراضي الفلسطينية، متوقعاً انخفاض المستويات المرتفعة قريباً.