وزيرة الصحة تدعو نقابة الأطباء لوقف الإضراب واللجوء للحوار

رام الله - دنيا الوطنعقبت وزيرة الصحة مي الكيلة على تهديد نقابة الأطباء بالإضراب، داعيةً في ذات الوقت للتراجع عن هذا القرار وإعطاء المريض حقه.وقالت الكيلة في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم الخميس، "أمس اجتمعنا مع نقابة الأطباء، وتدخلت كافة الوساطات من أجل إيقافه لأن الاضراب يمس بالمواطن"، داعية نقابة الأطباء للتراجع عن قرار الإضراب.وأكدت وزيرة الصحة خلال حديثها، على "ضرورة التوجه إلى القضاء، لأن القضاء هو الحل الوحيد لمثل هذه القضايا".من جانب آخر، تحدثت الكيلة، عن مستجدات ملف كورونا في الأراضي الفلسطينية، خصوصاً بعد عودة تسجيل حالات من المتحور الجديد.وقالت الكيلة "حالتنا بملف كورونا ليست حرجة، حيث وجدنا أقل من 1% مصابين بعد فحص 600 حالة بشكل عشوائي قبل 10 أيام".