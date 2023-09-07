أبو الغيط يتحدث بشأن تطور العلاقات العربية التركية

رام الله - دنيا الوطنتحدث الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بشأن تطور العلاقة بين الدول العربية وتركيا.وقال أبو الغيط في مؤتمر صحفي ختام اجتماع الدورة (160) على مستوى وزراء الخارجية الذي عقد بمقر الجامعة بالقاهرة، إن هناك "تحسنا في العلاقات العربية التركية".وأوضح أبو الغيط أنه "سبق عقد المجلس الوزاري العربي مجموعة اجتماعات للجان المعنية بتركيا وإيران والقضية الفلسطينية"، وفق ما نقلت وكالة أنباء (أناضول).وأضاف: "نحن نرصد جميعا تطور العلاقات بين إيران والسعودية وبين إيران والدول العربية، وفي نفس الوقت هناك تحسن في العلاقات بين تركيا والدول العربية".وأردف الأمين العام: "لعَلي ألفت النظر إلى أن لجنتي تركيا وإيران اجتمعتا اليوم (بمقر الجامعة) ودائما ما يصاحب (مخرجاتهما) بيان يتبناه الاجتماع الوزاري".وكشف أن "لجنتي تركيا وإيران قررتا عدم إصدار بيانات خاصة بهما وهذا تطور ينبغي رصده" دون الحديث عن الأسباب.