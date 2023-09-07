مكان: السلطة وجهت رسالة غاضبة إلى إسرائيل بسبب اقتحامات جنين





ووفق (مكان)، فإن جهات في الأجهزة الأمنية الفلسطينية انتقدت العمليتين الأخيرتين، محذرة من خطر تفاقم الأوضاع في جنين بسببهما.



في السياق، زعمت جهات إسرائيلية، أنه لم يتم تغيير سياسة ما وصفته "تمكين الجانب الفلسطيني من ممارسة السيادة في جنين وفرض سيطرته الأمنية عليها، ولكن قوات الامن الاسرائيلية ستصل الى الأماكن التي لا تتمكن السلطة الفلسطينية من القيام بذلك فيها".





واقتحمت قوات الاحتلال خلال الأيام الثلاثة الماضية مخيم جنين حيث اعتقلت وأصابت عدداً من المواطنين.





يأتي ذلك بعد نحو شهرين من عدوان إسرائيلي على المدينة والمخيم، استمر يومين، أسفر عن استشهاد عشرة مواطنين وإصابة المئات.



رام الله - دنيا الوطنأفادت هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، بأن السلطة الفلسطينية وجهت رسالة غاضبة إلى إسرائيل، في أعقاب تنفيذ قوات من الجيش هذا الأسبوع، عمليتين في مخيم جنين.