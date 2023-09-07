دولي

الصحة العالمية تُحذر: اتجاهات مثيرة للقلق لفيروس كورونا

الصحة العالمية تُحذر: اتجاهات مثيرة للقلق لفيروس كورونا
الصحة العالمية تحذر من اتجاهات مثيرة للقلق لفيروس كورونا
رام الله - دنيا الوطن
حذرت منظمة الصحة العالمية، من "اتجاهات مثيرة للقلق" لفيروس (كورونا) قبل فصل الشتاء في النصف الشمالي من الكرة الأرضية.

وقال مدير عام منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، "الوفيات تتزايد في بعض أجزاء الشرق الأوسط وآسيا، بالإضافة إلى تزايد حالات دخول وحدات العناية المركزة في أوروبا، وحالات دخول المستشفيات في عدة مناطق بالعالم".

وأضاف في مؤتمر صحفي عقده بمدينة جنيف السويسرية، أن "منظمة الصحة العالمية تواصل رؤية اتجاهات مثيرة للقلق لـ (كورونا) قبل حلول موسم الشتاء في نصف الكرة الشمالي"، وفق ما نقلت وكالة أنباء (أناضول).

وأعرب المسؤول الصحي عن أسفه إزاء البيانات المحدودة حيث أن 43 دولة فقط - أقل من ربع الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية - تبلغ عن أعداد الوفيات الناجمة عن (كورونا)، فيما تقدم 20 دولة فقط معلومات عن الحالات التي تتلقى العلاج في المستشفيات.

وأكد عدم وجود نوع واحد من الفيروس التاجي يهيمن على مستوى العالم، مضيفاً أنه تم اكتشاف المتحور "BA.2.86"، وهو أحد السلالات الفرعية لمتحور أوميكرون، بأعداد صغيرة في 11 دولة.

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