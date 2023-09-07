الإحصاء: معدلات الأمية في فلسطين من الأقل في العالم

الفئة العمرية كلا الجنسين ذكور إناث 15-29 9.3 4.6 4.7 30-44 6.9 3.3 3.6 45-64 16.5 3.4 13.1 65 سنة فأكثر 39.3 6.7 32.6 المجموع 72.0 18.0 54.0

ما يقارب 51 ألف أمي من الأميين يعيشون في التجمعات الحضرية:



بلغ معدل الأمية في التجمعات الريفية 2.9% (حوالي 15 ألف أمي وأميّة)، و2.3% في المخيمات (حوالي 6 آلاف أمي وأميّة)، و2.0% في التجمعات الحضرية (حوالي 51 ألف أمي وأميّة) في عام 2022.



أكثر من نصف الأميين هم من كبار السن:يتفاوت توزيع الأميين حسب فئات العمر، إذ سجّلت الفئة العمرية 65 سنة فأكثر أعلى نسبة للأمية، في حين سجلت الفئة العمرية (30-44 سنة) أدنى نسبة لهم، وبلغ معدل الأمية بين كبار السن 65 سنة فأكثر 21.5% (حوالي 39 ألف أمي وأميّة) عام 2022، وبلغ 2.4% للفئة العمرية (45- 64 سنة) (حوالي 17 ألف أمي وأميّة)، و0.7% للفئة العمرية (30- 44 سنة) (حوالي 7 آلاف أمي وأميّة)، في حين بلغ هذا المعدل بين الشباب (15-29 سنة) 0.6% (حوالي 9 آلاف أمي وأميّة) في العام نفسه.أعداد الأميين (15 سنة فأكثر) حسب الفئات العمرية والجنس لعام 2022 (بالآلاف):