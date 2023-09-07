شؤون فلسطينية

الإحصاء: معدلات الأمية في فلسطين من الأقل في العالم

الإحصاء: معدلات الأمية في فلسطين من الأقل في العالم
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قالت الجهاز المركزي للإحصاء، إن معدلات الأمية في فلسطين من أقل المعدلات في العالم (2.2% بين الأفراد 15 سنة فأكثر) لعام 2022.

وأوضح الإحصاء في بيان صحفي اليوم الخميس، لمناسبة اليوم العالمي لمحو الأمية، أن معدل الأمية بين الأفراد الفلسطينيين 15 سنة فأكثر في أراضي عام 1948، بلغ 3.6% عام 2017 حسب بيانات جمعية الجليل (ركاز). 

وتعرّف منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم "اليونسكو" الشخص الأمي بأنه الشخص الذي لا يستطيع أن يقرأ ويكتب جملة بسيطة عن حياته اليومية.

في حين بلغ معدل الأمية بين الأفراد 15 سنة فأكثر في دول غرب آسيا وشمال إفريقيا 19.5% عام 2020 حسب بيانات معهد اليونسكو للإحصاء، بمعدل 25.1% بين الإناث مقارنة بـ14.2% بين الذكور، وفي العام نفسه، بلغ معدل الأمية عالمياً بين الأفراد 15 سنة فأكثر 13.3%، بمعدل 16.7% بين الإناث، في حين بلغ معدل الأمية بين الذكور (15 سنة فأكثر) في العالم 9.9%.

معدلات الأمية بين الأفراد (15 سنة فأكثر) في بعض الدول العربية:

الدولة والإسناد الزمني للبياناتالمعدلالدولة والإسناد الزمني للبياناتالمعدلالدولة والإسناد الزمني للبياناتالمعدل
فلسطين (2022)2.2الكويت (2020)3.5الجزائر (2018)19.6
الأردن (2021)1.6عُمان (2018)4.4المغرب (2021)24.1
البحرين (2018)2.6السعودية (2020)2.4مصر (2017)28.8
لبنان (2019)4.7العراق (2017)14.4السودان (2018)39.4
       

انخفاض معدل الأمية في فلسطين بنسبة 84% خلال العقدين الماضيين:

وأشارت البيانات إلى انخفاض كبير في معدل الأمية منذ عام 1997، إذ انخفض معدل الأمية بين الفلسطينيين 15 سنة فأكثر من 13.9% عام 1997 إلى 2.2% في عام 2022، وهذا الاتجاه في الانخفاض ينطبق على الجنسين، إذ انخفض المعدل بين الذكور من 7.8% عام 1997 إلى 1.1% في عام 2022، أما بين الإناث فقد انخفض من 20.3% إلى 3.3% في الفترة نفسها.

وعلى مستوى المنطقة، فقد انخفض المعدل في الضفة الغربية من 14.1% عام 1997 إلى 4.2% عام 2022، في حين انخفض في قطاع غزة من 13.7% إلى 1.8% في الفترة نفسها.

معدلات الأمية وأعداد الأميين (15 سنة فأكثر) حسب المنطقة والجنس لعام 2022:

 

المنطقة

كلا الجنسينذكورإناث
المعدلالعدد (بالآلاف)المعدلالعدد (بالآلاف)المعدلالعدد (بالآلاف)
فلسطين2.272.01.118.03.354.0
الضفة الغربية2.448.61.111.53.737.1
قطاع غزة1.823.41.06.52.716.9

أكثر من نصف الأميين هم من كبار السن:

يتفاوت توزيع الأميين حسب فئات العمر، إذ سجّلت الفئة العمرية 65 سنة فأكثر أعلى نسبة للأمية، في حين سجلت الفئة العمرية (30-44 سنة) أدنى نسبة لهم، وبلغ معدل الأمية بين كبار السن 65 سنة فأكثر 21.5% (حوالي 39 ألف أمي وأميّة) عام 2022، وبلغ 2.4% للفئة العمرية (45- 64 سنة) (حوالي 17 ألف أمي وأميّة)، و0.7% للفئة العمرية (30- 44 سنة) (حوالي 7 آلاف أمي وأميّة)، في حين بلغ هذا المعدل بين الشباب (15-29 سنة) 0.6% (حوالي 9 آلاف أمي وأميّة) في العام نفسه.

أعداد الأميين (15 سنة فأكثر) حسب الفئات العمرية والجنس لعام 2022 (بالآلاف):

الفئة العمريةكلا الجنسينذكورإناث
15-299.34.64.7
30-446.93.33.6
45-6416.53.413.1
65 سنة فأكثر39.36.732.6
المجموع72.018.054.0

ما يقارب 51 ألف أمي من الأميين يعيشون في التجمعات الحضرية:

بلغ معدل الأمية في التجمعات الريفية 2.9% (حوالي 15 ألف أمي وأميّة)، و2.3% في المخيمات (حوالي 6 آلاف أمي وأميّة)، و2.0% في التجمعات الحضرية (حوالي 51 ألف أمي وأميّة) في عام 2022.

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