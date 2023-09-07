الأمم المتحدة تحث إسرائيل على التحقيق في "تعرية" 5 نساء قسرياً بالخليل
دعت الأمم المتحدة، السلطات الإسرائيلية إلى إجراء تحقيق في التعرية القسرية لخمس نساء في مدينة الخليل خلال مداهمة مبنى سكني.
وقال نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق، في مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، "سنقف ضد أي شكل من أشكال العقاب الجماعي".
وأضاف حق: "يجب النظر في حادث قيام مجندات إسرائيليات بإجبار خمس نساء فلسطينيات على الخضوع لتفتيش جسدي وهن عاريات تحت تهديد الكلاب، والتحقيق فيه بدقة"، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).
ونشرت منظمة المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة (بتسيلم)، الثلاثاء، تقريراً يسرد تفاصيل الواقعة التي حدثت في 10 تموز/ يوليو الماضي، وطالت أربع نساء وفتاة.
ويستند التقرير إلى شهادة النساء أنفسهن، فيما أثارت الواقعة ردود فعل غاضبة، حيث أدانتها الجهات الرسمية والفصائلية والنقابية.
وأفاد تحقيق إسرائيلي أجرته منظمة "بتسيلم" وصحيفة (هآرتس)، بأن مجندتين إسرائيليتين أجبرتا خمس فلسطينيات على خلع جميع ملابسهن والتجول عاريات في الـ 10 من تموز/يوليو الماضي في الخليل.
وكشفت صحيفة (هآرتس) تفاصيل الحادثة مشيرة إلى أن مجندتين إسرائيليتين مسلحتين ضمن دورية ومعهما كلبًا مهاجمًا، أجبرتا خمسة سيدات فلسطينيات من عائلة من مدينة الخليل، كل واحدة على حدة، على خلع جميع ملابسهن والتجول عاريات أمامهن.
وبحسب أقوال السيدات، فإن المجندتين هددتا بإطلاق الكلب نحوهن إذا لم يُطِعن الأمر وقع الحادث في 10 تموز/يوليو، عند الساعة 1:30 بعد منتصف الليل، بمهمة شارك فيها حوالي 50 جنديًا.
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