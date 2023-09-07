مكان: الائتلاف الحكومي في إسرائيل سيقوم بإجراء تغييرات قضائية أحادية الجانب





وقال أوحانا: إنه "يجب على المحكمة العليا أن تعي بأن صلاحياتها محدودة كما هو الحال في مؤسسات تعود للسلطتين الاخريين وانه لا يجوز لها أن تحسم قضايا تتعلق بالتغييرات في الجهاز القضائي، حتى في حال عدم التوصل الى توافق بشأنها بين الائتلاف والمعارضة".





جاءت أقواله خلال مؤتمر صحفي عقده مساء امس في مقر الكنيست تمهيدا لجلسة المحكمة العليا المقرر عقدها الاسبوع القادم للنظر في التماسات رفعت اليها ضد التغييرات القضائية وبضمنها قانون تقليص حجة المعقولية.



ورحب وزير العدل الإسرائيلي، ياريف ليفين بأقوال رئيس (كنيست) واصفا اياها بشُجاعة مضيفا انها تمثل وقوفا راسخا من أجل حفاظ على مكانة (كنيست) وصلاحياتها.





كما أعرب ليفين عن أمله ان "يصغي قضاة المحكمة العليا لما قاله أوحانا وان تحترم المحكمة صلاحيات الحكومة و(كنيست) وسيادة الشعب"، وفق تعبيره.



رام الله - دنيا الوطنقال مقربون من رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو إنه في حال تعثر المفاوضات بين الائتلاف والمعارضة، فإن الائتلاف سيقوم بتعديل قانوني لجنة اختيار القضاة و"حجة المعقولية" الذي تم تمريره في (كنيست)، دون الحصول على موافقة الأغلبية.هذا وأكد رئيس (كنيست)، أمير أوحانا أن (كنيست) لن يخضع لمحاولات الدوس عليه، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).