غزة: التعليم تُعلن عن موعد التسجيل وعقد امتحان المستوى 2024





ودعت الوزارة في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، الراغبين في التسجيل التوجه لمقرات مديريات التعليم بمحافظات قطاع غزة مصطحبين أوراقهم الثبوتية وهي شهادة مدرسية لآخر صف أنهاه المشترك مصدقة حسب الأصول، وشهادة الولادة الأصلية أو صورة مصدقة عنها، وأربع صور شخصية حديثة ملونة، ورسم الاشتراك وقدره 200 شيكل.



وقالت الوزارة أنه سيسمح التقدم لهذا الامتحان كل فلسطيني يقل مؤهله العلمي عن الصف التاسع الأساسي بنجاح، بشرط أن يكون قد أنهى الصف السادس بنجاح أو ما يعادله على أن لا يقل عمره عن (16 عاماً) في الأول من كانون الثاني/يناير المقبل.



وأضافت الوزارة أنه سوف يعقد الامتحان وفق منهاج الصف التاسع الأساسي في مباحث اللغة العربية والإنجليزية والرياضيات والعلوم العامة.



وبينت أن المشترك الناجح سيمنح شهادة مصدقة تفيد بنجاحه في امتحان المستوى وتؤهله هذه المصدقة للالتحاق بالصف العاشر الأساسي في المدارس النظامية للعام الدراسي 2023/2024 على ألا يزيد عمره عن (18 عاماً)، أو تؤهله للتقدم لامتحان الثانوية العامة على أن لا يقل عمره عن 19 عاما في الأول من كانون الثاني/يناير المقبل، من العام الذي يرغب التقدم فيه للامتحان.



وأوضحت الوزارة أنه ستكون نتيجة المشترك في الامتحان ناجح أو راسب ولا استكمال للمشترك الراسب ولا يتم منح أية وثيقة للمشترك الراسب.



وسيبدأ امتحان المستوى يوم الاثنين الـ 23 من تشرين الأول/أكتوبر المقبل الساعة التاسعة صباحاً في أربعة مراكز على مستوى الوطن هي غزة وخانيونس ورام الله ونابلس والخليل.



رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة التربية والتعليم العالي موعد التسجيل للراغبين في تقديم امتحان المستوى للعام 2024 حيث سيبدأ التسجيل للامتحان اعتباراً من صباح يوم الأحد الأول من تشرين الأول/أكتوبر المقبل، وحتى نهاية دوام يوم الخميس الـ 12 تشرين الأول/أكتوبر 2023.