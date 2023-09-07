دولي

هل تُقدم "تنازلات" للفلسطينيين؟.. صحفيون إسرائيليون يتحدثون بشأن مستجدات اتفاق تطبيع مع السعودية

هل تُقدم "تنازلات" للفلسطينيين؟.. صحفيون إسرائيليون يتحدثون بشأن مستجدات اتفاق تطبيع مع السعودية
صحفيون إسرائيليون يتحدثون بشأن مستجدات اتفاق تطبيع مع السعودية
رام الله - دنيا الوطن
تحدث الصحفي الإسرائيلي من موقع (والا)، باراك رافيد اليوم الخميس، بأن السيناتور الجمهوري ليندسي جراهام تواصل مع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وطلب منه دعم الصفقة الشاملة التي يحاول الرئيس جو بايدن إبرامها مع السعودية والتي قد تشمل أيضًا اتفاق تطبيع بين السعودية وإسرائيل.

في سياق متصل، قال الصحفي الإسرائيلي، يانيف كوبوفيتش من صحيفة (هآرتس)، إن مسؤولين كبار في المنظومة الأمنية يعتقدون أنه من الضروري الاستفادة من المحادثات من أجل التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة والسعودية وإسرائيل.

وأضاف بأن "الخطوة ضرورية بهدف تعزيز الهدوء الأمني ​​في الضفة الغربية من خلال تقديم بوادر حسن نية وتسهيلات للفلسطينيين".

وأشار إلى أن هذا "يتعارض مع سياسة الحكومة ورئيسها نتنياهو، والتي بموجبها يجب الفصل بين اتفاقيات التطبيع مع الدول العربية، وبين القضية الفلسطينية".

وأضاف الصحفي الإسرائيلي بأن كبار المسؤولين عرضوا موقفهم على أعضاء الحكومة في إطار المناقشات حول الاتفاق الناشئ، ومع ذلك، تتوقع المنظومة الأمنية أن يجد نتنياهو صعوبة في الحصول على دعم الائتلاف لمثل هذه الخطوة.

ومن المتوقع أن يعارض الخطوة وزراء من (عوتسما يهوديت) و(الصهيونية الدينية)، وكذلك بعض وزراء (ليكود).

وقال مسؤولون كبار إنه لا توجد تفاهمات في الوقت الحالي بين إسرائيل والسعودية، وأنه في ظل التركيبة الحالية للحكومة، فإن التوصل إلى اتفاق بين الجانبين هو سيناريو شبه مستحيل.

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