شؤون فلسطينية

قلق في إسرائيل من تصريح رئيس موساد السابق بشأن الفصل العنصري بالضفة

قلق في إسرائيل من تصريح رئيس موساد السابق بشأن الفصل العنصري بالضفة
رئيس موساد السابق تامير باردو
رام الله - دنيا الوطن
أفادت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية، اليوم الخميس، بأن هناك قلقاً في إسرائيل في ظل تصريح رئيس (موساد) السابق "تامير باردو" بأن تل أبيب تمارس سياسة الفصل العنصري في الضفة الغربية.

وقالت الصحيفة إن هناك صدمة في المستوى السياسي، حيث أعرب مسؤولون كبار ومحامون متخصصون في القانون الدولي، الليلة الماضية عن قلقهم من أنه بسبب تصريحات من هذا النوع لمسؤولين كبار سابقين في منظومة الأمن، إلى جانب تصريحات الوزراء في الآونة الأخيرة، فإن إسرائيل تقترب بسرعة من الإجراءات الجنائية في المحاكم القانونية الدولية.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول سياسي كبير مهاجمته لتصريح باردو، قائلا إن "هذا تصريح مبالغ فيه ويعطي مجالا لأعداء إسرائيل، وإن استخدام كلمة الفصل العنصري من قبل شخص كان على أعلى منصب في منظومة الأمن الإسرائيلي يسبب لنا أضرارا لا داعي لها".

وتابع: "سندفع ثمن ذلك في المحاكم القانونية الدولية، وهذا كلام غير ضروري على الإطلاق ومن العار أن يقال".

وقال الرئيس الأسبق لـوكالة الاستخبارات الإسرائيلية المركزية (موساد)، تامير باردو،  في تصريحات لوكالة (أسوشييتد برس) الأميركية، إن إسرائيل تطبق نظام الفصل العنصري (ابارتهايد) في الضفة الغربية المحتلة.

وبات باردو أحدث مسؤول إسرائيلي سابق، يخلص إلى أن معاملة إسرائيل للفلسطينيين في الضفة الغربية ترقى إلى مستوى الفصل العنصري، في إشارة إلى نظام الابارتهايد في جنوب افريقيا الذي انتهى في عام 1994، لينضم إلى قائمة متزايدة من "المسؤولين الأمنيين" الإسرائيليين المتقاعدين الذين يؤكدون ممارسة سلطات الاحتلال نظام فصل عنصري بحق الفلسطينيين.

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