شؤون فلسطينية

طقس فلسطين: أجواء شديدة الحرارة

طقس فلسطين: أجواء شديدة الحرارة
طقس فلسطين يشهد أجواء شديدة الحرارة
رام الله - دنيا الوطن
يكون طقس فلسطين اليوم الخميس حاراً الى شديد الحرارة ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من المعدل العام بحدود 5 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو دافئاً في معظم المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يوم الجمعة، يكون طقس فلسطين شديد الحرارة ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من المعدل العام بحدود 8 درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يوم السبت، يكون طقس فلسطين حاراً الى شديد الحرارة ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من المعدل العام بحدود 5 درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

يوم الأحد، يكون طقس فلسطين صيفياً عادياً، ويطرأ انخفاض ملموس اخر على درجات الحرارة لتصبح  حول المعدل العام، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

تحذر دائرة الارصاد الجوية الاخوة المواطنين من خطر.1- التعرض لأشعة الشمس لفترة طويلة خاصة خلال ساعات الذروة. 2- خطر اشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة.

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي:

  المدينـة

 اليـوم ع- ص

 غـداً ع- ص

 بعد غـد ع- ص

   المدينـة

 اليـوم ع – ص 

غـداً ع – ص

 بعد غـد ع- ص
القدس 34-26 37-26 34-21 بيت لحم 34-26 37-26 34-21
رام الله والبيرة 33-25 36-25 33-20 طولكرم 36-27 39-27 36-23
نابلس 35-26 38-26 35-21 قلقيلية 36-27 39-27 36-23
جنين 38-26 41-26 38-22 سلفيت 34-26 37-26 34-21
طوباس 39-27 42-27 39-23 روابي 35-26 38-26 35-26
الخليل 33-25 36-25 33-20 غزه 34-27 37-27 34-24
أريحا 43-30 45-30 43-27 خانيونس 34-27 37-27 34-24
الأغوار الشمالية 41-28 43-28 41-25 رفح 35-27 38-27 35-23

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