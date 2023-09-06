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السودان: مرسوم دستوري بحل قوات الدعم السريع

السودان: مرسوم دستوري بحل قوات الدعم السريع
حمديتي والبرهان
رام الله - دنيا الوطن
أصدر رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، مساء اليوم الأربعاء، مرسوماً دستورياً يقضي بحل قوات الدعم السريع.

ووجّه البرهان، القيادة العامة لقوات الشعب المسلحة والأمانة العامة لمجلس السيادة والجهات المعنية الأخرى بوضع القرار موضع التنفيذ، وفقاً لبيان "إعلام مجلس السيادة الانتقالي".

وذكر البيان أن القرار يأتي "استناداً إلى تداعيات (تمرد) هذه القوات على الدولة والانتهاكات الجسيمة التي مارستها ضد المواطنين، والتخريب المتعمد للبنى التحتية بالبلاد. فضلاً عن مخالفتها لأهداف ومهام ومبادئ إنشائها الواردة في قانون قوات الدعم السريع لسنة ٢٠١٧".

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