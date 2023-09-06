تنويه من شركة توزيع كهرباء غزة حول فصل أحد الخطوط

رام الله - دنيا الوطنأصدرت شركة توزيع الكهرباء في محافظات غزة، مساء اليوم الأربعاء، تنويها بشأن فصل أحد الخطوط المغذية للقطاع .وقالت الشركة في بيان لها "ننوه إلى أنه سيتم فصل خط جباليا المغذي لمحافظة الشمال يوم غد الخميس الموافق 7/9/2023م، من الساعة الثامنة والنصف صباحاً وحتى الساعة الرابعة بعد الظهر (8:30- 16:00) بسبب أعمال صيانة سيتم إجرائها في محطة التحويل الرئيسية بمدينة المجدل".وأشارت إلى أن قدرة الخط (12) ميجاوات، مضيفة، "لذا وجب التنويه لاتخاذ الإجراءات اللازمة بالخصوص، حيث أن عملية الفصل خارجة عن سيطرة كهرباء غزة".