مبعوث الأمين العام يلتقي وزير خارجية السلطة القائمة في أفغانستان

رام الله - دنيا الوطنالتقى مبعوث الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي لأفغانستان السفير طارق علي بخيت اليوم الاربعاء المولوي أميرخان متقي وزير خارجية السلطة القائمة في أفغانستان وذلك في مقر وزارة الخارجية الأفغانية في كابل.,بحث اللقاء نتائج زيارة وفد العلماء المسلمين إلى أفغانستان والذي عقد عدة لقاءات مع العلماء والمسؤولين الأفغان بشأن القضايا ذاتالأهمية القصوى للمنظمة مثل التسامح والوسطية في الإسلام وتعليم وعمل المرأة.,تم خلال اللقاء استعراض جهود المنظمة في المجال التنموي في أفغانستان وذلك في اطار الصندوق الإنساني في البنك الإسلامي للتنميةوانشطة مكتب المنظمة في كابل الإنسانية بتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وتنسيق مع الهلال الاحمر الأفغاني.من جهة أخرى، بحث الجانبان العديد من الموضوعات السياسية والاقتصادية التي تشكل أولوية للمنظمة في إطار متابعة تنفيذ قرارات مجلس وزراء الخارجية المتعلقة بالوضع في افغانستان.