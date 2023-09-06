أبو مويس يستقبل وزير الخارجية الأيرلندي في مدرسة بنات رام الله المهنية الثانوية



وفي كلمته أكد، أبو مويس، أهمية تعزيز التعليم المهني كجزء من منظومة التعليم في فلسطين، لافتاً إلى ضرورة مواصلة العمل بتقديم فرص تعليمية متنوعة للشباب الفلسطيني وتطوير مهاراتهم في مختلف المجالات المهنية، موضحاً الرؤية التي تنتهجها الوزارة منذ أعوام بتطوير برامج تعليمية مهنية متميزة وتوفير الموارد اللازمة لضمان تحقيق الأهداف المطلوبة، معبراً عن فخره بهذه الشراكة الناجزة مع الحكومة الأيرلندية، وضرورة تعزيز التعاون بين البلدين في مجال التعليم.



من جهته، أكد مارتين مواصلة دعم بلاده وتقديم الخبرات للتعليم في فلسطين، مشيداً بالجهود المبذولة من كوادر وزارة التربية والتعليم الفلسطينية والتطور الملحوظ على التعليم المهني والإقبال المتزايد من الطلبة، معبراً عن إيمانه المطلق بأهمية تقديم الفرص والموارد للشباب لتطوير مهاراتهم واكتساب الخبرات الضرورية لمستقبل أفضل، ومؤكداً مواصلة السعي والعمل لتطوير العلاقة بين الجانبين بما ينعكس على المجتمع الفلسطيني بشكل إيجابي.



وشهدت الجولة زيارة المرافق المختلفة للمدرسة، والوقوف عند الاحتياجات والتخصصات التي يمكن إضافتها ما من شأنه تطوير قطاع التعليم المهني وخدمة السوق الفلسطينية.



رام الله - دنيا الوطناستقبل وزير التربية والتعليم محمود أبو مويس وفداً أيرلندياً برئاسة وزير الخارجية ميتشل مارتين وممثلين عن الممثلية الأيرلندية في فلسطين، وذلك بحضور وكيل الوزارة نافع عساف، وعدد من الوكلاء المساعدين والمديرين العامين في الوزارة ومدير عام تربية رام الله والبيرة نصر أبو كرش، ورئيسالهيئة الوطنية للتعليم المهني والتقني زياد جويلس في مدرسة بنات رام الله المهنية الثانوية، وتأتي هذه الزيارة كجزء من الجهود المستمرة لتعزيز التعليم وتطوير المهارات المهنية للشباب في فلسطين وتعزيز التعاون الدولي في هذا السياق.