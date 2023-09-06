دولي

مساعدات عسكرية أمريكية لأوكرانيا تتضمن ذخائر يورانيوم منضب

مساعدات عسكرية أمريكية لأوكرانيا تتضمن ذخائر يورانيوم منضب
مساعدات عسكرية أميركية لأوكرانيا
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أن الولايات المتحدة ستورد مقذوفات اليورانيوم المنضب إلى أوكرانيا في إطار حزمة مساعدات عسكرية جديدة بقيمة 175 مليون دولار.

الشحنات المعلن عنها من المستودعات العسكرية الأمريكية تضمنت قذائف دبابات "أبرامز" عيار 120 ملم تحتوي على اليورانيوم المنضب.

وتشمل هذه الحزمة: معدات دفاع جوي إضافية، ذخائر مدفعية وأسلحة مضادة للدبابات، بما في ذلك قذائف اليورانيوم المنضب لدبابات "أبرامز" الموعودةـ وغيرها من المعدات، وتشمل القدرات الموجودة في هذه الحزمة، والتي تبلغ قيمتها ما يصل إلى 175 مليون دولار.

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مساعدات عسكرية أمريكية لأوكرانيا تتضمن ذخائر يورانيوم منضب

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