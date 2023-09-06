دولي

رئيس "الموساد" الأسبق: إسرائيل تطبق نظام "ابارتهايد" في الضفة

رئيس "الموساد" الأسبق: إسرائيل تطبق نظام "ابارتهايد" في الضفة
الرئيس الأسبق لـوكالة الاستخبارات الإسرائيلية المركزية (الموساد) تامير باردو
رام الله - دنيا الوطن
قال الرئيس الأسبق لـوكالة الاستخبارات الإسرائيلية المركزية (الموساد)، تامير باردو، اليوم الأربعاء، في تصريحات لوكالة "أسوشييتد برس" الأميركية، إن إسرائيل تطبق نظام الفصل العنصري (ابارتهايد) في الضفة الغربية المحتلة.

وبات باردو أحدث مسؤول إسرائيلي سابق، يخلص إلى أن معاملة إسرائيل للفلسطينيين في الضفة الغربية ترقى إلى مستوى الفصل العنصري، في إشارة إلى نظام الابارتهايد في جنوب افريقيا الذي انتهى في عام 1994، لينضم إلى قائمة متزايدة من "المسؤولين الأمنيين" الإسرائيليين المتقاعدين الذين يؤكدون ممارسة سلطات الاحتلال نظام فصل عنصري بحق الفلسطينيين.

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