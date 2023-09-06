مركز الإنسان: يحذر من تطبيق الاحتلال للخطة الخمسية شرقي القدس المحتلة

حذر مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق فلسطين-غزة، من عمليات التهجير والهدم التي تتبعها سلطات الاحتلال الإسرائيلي مؤخرا في القدس المحتلة، والتي يهدف من ورائها إلى تهويد المدينة، وتقويض نشاط وحركة المقدسيين والتضييق عليهم،في ظل تصاعد عمليات الهدم التي توعد فيها "بن غفير" سكان المدينة، وإجراء تطهير عرقي للأرض والمكان، وما قامت به قوات الاحتلال صباح اليوم الأربعاء الموافق 6سبتمبر/أيلول2023م، بهدم "9" منشآت تجارية ومزرعة للأغنام ومنزلاسكنيا، في حي البقعان ببلدة عناتا شرقي القدس المحتلة، يأتي في سياق تطبيق الخطة الخمسية التي تسعى حكومة الاحتلال من ورائها إلى تهويد شرقي القدس وتغييب الطابع العربي والإسلامي عنها.وقال إن ممارسات الاحتلال العنصرية في المدينة وعمليات الهدم والتهجير الممنهجة، تضاعفت مؤخرا، حيث هدمت قوات الاحتلال خلال شهر أغسطس/آب 2023م في القدس المحتلة "16" عملية هدم من بينها "8" منازل "7" تم هدمها ذاتيا من قبل أصحابها، و"8" منشآت، وتم توزيع ما يقارب "102" إخطار بالهدم أو المصادرة.وشدد أن ممارسة الاحتلال ومستوطنيه في القدس المحتلة، تنتهك العديد من النظم الأساسية للقانون الدولي الانساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان بما في ذلك المادة 49 من معاهدة جنيف الرابعة للعام 1949 والتي تقر انه لا يحق لسلطة الاحتلالنقل مواطنيها إلى الأراضي التي احتلتها، أو القيام بأي إجراء يؤدي إلى التغيير الديمغرافي فيها وايضا المادة 147 من ذات المعاهدة التي تقر أن تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية هو مخالفة جسيمة، ويشكل جريمة حرب وفقا لميثاق روما.وأدان مركز الانسان للديمقراطية والحقوق تزايد عملياتالهدم والتهجير في مدينة القدس المحتلة، ويحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن ممارساته العنصرية في المدينة، وطالب الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان والاتحاد الأوروبي، بالتدخل العاجل لأجل الضغط على الاحتلال لوقف جريمة التطهير العرقي والعنصري الذي يمارسها ضد المقدسيين، ووقف تطبيق الخطة الخمسية التي يسعى الاحتلال إلى تطبيقها شرقي القدس، وان يقوم مجلس الأمن بدوره من خلال فرض عقوبات ورقابة على ممارسات الاحتلال في المدينة المقدسة.