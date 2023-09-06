تطوع للأمل ومؤسسة التمكين الاقتصادي تنظمان ورشة عمل للمستفيدين من المرحلة الثانية لبرنامج فرصة

رام الله - دنيا الوطنعقدت جمعية تطوع للأمل الخيرية أمس الثلاثاء، في رام الله ورشة عمل ضمن برنامج فرصة للتمكين الاقتصادي للفئات المهمشة والشباب للفئات من 23-26 والذي ينفذ يتمويل من المؤسسة الوطنية للتمكين الاقتصادي " تمكين" والذي تم إطلاقه في شهر تموز 2023 بهدف الوصول إلى الفئات الأكثر تهميشا في محافظة القدس وتمكينها اقتصاديا من خلال بناء قدرات المستهدفين وتقديم المنح لهم لإقامة مشاريعهم أو توفير فرصة عمل مناسبة لهم.وهدفت الورشة إلى اللقاء بالمرشحين المستفيدين من البرنامج ليتم إطلاعهم على خطة التنفيذ للمراحل اللاحقة خلال السنة الأولى، حيث سيباشر العمل في المرحلة الثانية من البرنامج والمتمثلة في تقديم التدريبات الأساسية بما يشمل مواضيع إدارة المشاريع والمهارات الحياتية اللازمة لهم، ومن ثم الانتقال إلى تقديم التدريبات المهنية المتخصصة للمجموعات المختلفة المختارة من المستهدفين كل وفق اختصاصه في المرحلة الثالثة، أما في المرحلة الرابعة من البرنامج سيتم توفير المواد والمعدات والآلات الخاصة بمشاريع المستهدفين الصغيرة، وتنتهي أنشطة السنة الاولى بعملية التقييم للمشاريع ومتابعتها.وحضر الاجتماع ما يزيد عن 85 من المستفيدين من مختلف المناطق في محافظة القدس، والذين تم اختيارهم بالاعتماد على نموذج تحليل سبل العيش للاسر، وبناء على معايير تركز على الحالة الاجتماعية والاقتصادية لهذه الأسر/ بالإضافة إلى منطقة السكن وطبيعة المشروع الصغيرة وفرص نجاحه واستدامته في المستقبل.وفي بداية الورشة رحبت سيلفيا ابو لبن مديرة جمعية تطوع للأمل بالمشاركين بالورشة،مؤكدة على حرص الجمعية على تقديم المشاريع التنموية لأهلنا في القدس.واشارت ابو لبن أن برنامج فرصة الذي تستهدف من خلاله الفئات المهمشة والشباب نهدف من خلاله إلى تمكينهم اقتصاديا والنهوض باوضاعهم.ومن جانبه، أكد مدير مؤسسة التمكين الاقتصادي باسم دودين على دور التمكين الاقتصادي ، وأن مؤسسة التمكين تعتبر جمعية تطوع للأمل من المؤسسات الرائدة في التمكين الاقتصادي وخصوصا في القدس ،وأن نتائج عملها دوما كانت تعزز من دعم صمود أهلنا في القدس .وثمن التعاون بين مؤسسة تمكين وجمعية تطوع للأمل في مشاريع التمكين الاقتصادي واستمرار العمل سويا لتحقيق الأهداف المشتركة.