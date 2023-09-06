حماية يستنكر اللقاءات التطبيعية مع الاحتلال الإسرائيلي

رام الله - دنيا الوطناستنكر مركز حماية لحقوق الإنسان، كافة أشكال التطبيع والاتصال مع الاحتلال الإسرائيلي، لما يمثله التطبيع من خطر جسيم على حقوق الشعب الفلسطيني ومقدساته، وقد نشرت وسائل الإعلام الدولية خبر الزيارة المؤسفة للوزير المتطرف إيلي كوهين والذي يعتبر رمزاً للتطرف والفاشية في معاملة الفلسطينيين إلى مملكة البحرين في زيارة تطبيعية وافتتاح سفارة لدولة الاحتلال فيها، في ظل الحديث عن زيارة مرتقبة لرئيس مجلس المستشارين في المملكة المغربية لإسرائيل.وأضاف، في ظل السعي الحثيث وتسريع الاحتلال الإسرائيلي لوتيرة التطبيع، فإن مركز حماية يحذر من أن هذا التطبيع يشكل خطراً داهماً ليس فقط على حقوق الشعب الفلسطيني ومقدساته بل على الدول المطبعة نفسها لأنه يفتح الباب على مصراعيه أمام احتلال متطرف وعنصري وغادر يستبيح كل ما هو عربي ومسلم.ودعا مركز حماية لحقوق الإنسان الدول العربية إلى رفض هذا النهج المتصاعد، والعدول عن هذه اللقاءات الرسمية وغير الرسمية، كما يدعو جامعة الدول العربية إلى الوقوف عند مسؤولياتها وتفعيل قرارات مقاطعة الاحتلال على المستوى الرسمي والشعبي وإلزام الدول والشركات العربية بعدم التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي الذي لا زال يحتل فلسطين ويمارس عدوانه على الشعب الفلسطيني.