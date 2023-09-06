شؤون فلسطينية

الإغاثة48 توزع قرابة 22 ألف حقيبة مدرسية وقرطاسية على الأيتام وطلاب الأسر المتعففة

الإغاثة48 توزع قرابة 22 ألف حقيبة مدرسية وقرطاسية على الأيتام وطلاب الأسر المتعففة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
على أعتاب العام الدراسي الجديد، وضمن مشروع الحقيبة المدرسية للعام 2023م، قامت جمعية الإغاثة 48- الحركة الإسلامية، بتوزيع 21680 حقيبة مدرسية مع القرطاسية على 8680 طالبًا وطالبة من مجتمعنا العربي من أبناء الأسر المتعففة في الجليل والمثلث والمركز والنقب والمدن الساحلية المختلطة، وعلى 5000 طالب وطالبة في القدس والضفة الغربية، وعلى 8000 طالب وطالبة في قطاع غزة والذين حصلوا أيضًا على الزي المدرسي بالإضافة إلى الحقيبة والقرطاسية.

وشكر كل من علي الكتناني رئيس جمعية الإغاثة48، وغازي عيسى مدير عام الجمعية، أهل الخير في مجتمعنا العربي الذين تبرعوا بثمن الحقائب والقرطاسية والزي المدرسي لصالح أبنائنا الأيتام والمحتاجين حتى يتمكنوا من مواصلة مشوارهم الدراسي وتحقيق أحلامهم وضمان حقهم بالتعليم كبقية أطفال العالم.

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