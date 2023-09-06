توقيع مذكرة تفاهم لإقامة مكتب تمثيلي لبنك التنمية الألماني

رام الله - دنيا الوطنوقعت وزارة الخارجية وبنك التنمية الألماني، اليوم الأربعاء في مكتب رئيس الوزراء برام الله، وتحت رعاية رئيس الوزراء محمد اشتية وحضوره، مذكرة تفاهم لإقامة مكتب تمثيلي لبنك التنمية الألماني (KfW) في فلسطين.ووقع عن الجانب الفلسطيني، وكيل وزارة الخارجية وشؤون المغتربين أمل جادو، بينما وقع عن الجانب الألماني عضوة المجلس التنفيذي لبنك التنمية الألماني كريستينا لايباخ.وقالت جادو إن إقامة مكتب تمثيلي لبنك التنمية الألماني في فلسطين، هو تأكيد على الشراكة المتواصلة بين البنك وفلسطين ودعمه المتواصل في مختلف القطاعات، وهو إشارة إلى الالتزام بدعم الشعب الفلسطيني، وتعزيز العلاقات الثنائية بين فلسطين وألمانيا.من جانبها، قالت لايباخ إن توقيع المذكرة يعكس العلاقة طويلة الأمد من التعاون بين فلسطين وألمانيا وبنك التنمية، حيث نفذ العديد من المشاريع في مختلف القطاعات، في البنية التحتية والمياه والتعليم ودعم المشاريع الصغيرة في قطاع غزة والضفة، ننظر لتطوير هذه العلاقة يدا بيد لمستقبل أفضل للشعب الفلسطيني.من جهتها، قالت القائمة بأعمال الممثل الألماني آن صوفي بيكيدورف إن البنك يعمل في فلسطين منذ 30 سنة، نحو حياة أفضل للفلسطينيين، والتسجيل رسميا هو تعزيز لهذه العلاقة، ويعكس أن ألمانيا إلى جانب الشعب الفلسطيني وملتزمة بحقوقه.