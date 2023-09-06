دولي

الصين تحظر استخدام هواتف "آيفون" في هذه الأماكن

الصين تحظر استخدام هواتف "آيفون" في هذه الأماكن
هواتف "آيفون"
رام الله - دنيا الوطن
قررت الصين حظر استخدام المسؤولين في الوكالات الحكومية المركزية هواتف "آيفون" بمختلف إصداراتها من شركة "آبل"، خلال تواجدهم داخل مكاتب العمل.

ويشمل هذا الحظر جميع الأجهزة الأخرى التي تنتجها شركة "أبل"، ويضاف عليها الأجهزة ذات العلامات التجارية الأجنبية.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "وول ستريت جورنال"، فقد أصدرت الصين التعليمات الجديدة خلال الأسابيع الماضية، حيث تلقى المسؤولون أوامر مباشرة عبر مجموعات الدردشة أو الاجتماعات الرسمية المغلقة، بتعميم حظر استخدام هاتف آيفون والأجهزة الذكية الأجنبية.

ويأتي القرار الجديد ضمن سلسلة قرارات تطبقها بكين بهدف خفض الاعتماد على التكنولوجيا الأجنبية، وتعزيز سبل الأمن السيبراني في داخل الصين.

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