"التعاون الإسلامي" تدين جريمة اعتداء الاحتلال على سيدات في الخليل

رام الله - دنيا الوطنأدانت منظمة التعاون الإسلامي بشدة، ما تناولته وسائل الإعلام بشأن جريمة التنكيل التي تعرضت لها خمس سيدات فلسطينيات في مدينة الخليل من قبل مجندات من قوات الاحتلال الإسرائيلي بالاعتداء عليهن، وإجبارهن على خلع ملابسهن.كما جددت المنظمة دعوتها المنظمات الدولية المعنية إلى تحمل مسؤولياتها من خلال الضغط على إسرائيل، قوة الاحتلال، لوقف انتهاكاتها اليومية لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية وملاحقتها قانونيا وجنائيا لدى الهيئات الدولية المختصة.