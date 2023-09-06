شؤون فلسطينية

دائرة الشؤون الاقتصادية في منظمة التحرير تدين المخططات الإسرائيلية لتطوير مشاريع طاقة متجددة استيطانية

دائرة الشؤون الاقتصادية في منظمة التحرير تدين المخططات الإسرائيلية لتطوير مشاريع طاقة متجددة استيطانية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أدانت دائرة الشؤون الاقتصادية في منظمة التحرير الفلسطينية المخططات التي أعلنت عنها دولة الاحتلال لتطوير مشاريع طاقة شمسية في أراضي دولة فلسطين المحتلة. إن هذه المخططات هي استمرار لخرق القانون الدولي ومحاولة من الاحتلال الإسرائيلي لتطبيق سياسة "الغسيل الأخضر" للاستيطان والاحتلال وشرعنته والترويج له من خلال محاولة استغلال "الطاقة الخضراء" لتجميل الوجه القبيح الاستيطان ولسياسة الفصل العنصري.

وقالت الدائرة إن المستوطنات الإسرائيلية في فلسطين غير شرعية بحسب كافة المواثيق والدولية، والقرارات الأممية، والقانون الدولي، والذي يمنع بحسب اتفاقية جنيف الرابعة دولة الاحتلال من نقل واستعمار مواطنيها إلى المناطق التي تحتلها. وهو الموقف الفلسطيني الرسمي، وموقف المجتمع الدولي الذي لا ينفك عن التأكيد على أن المستوطنات غير قانونية وتشكل المعيق الأساس أمام أي حلّ سلمي للصراع، وعقبةً رئيسة أمام تحقيق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني.

وتابعت "كما أكدت كافة المواثيق والقوانين الدولية على عدم شرعية قيام سلطة الاحتلال باستغلال الموارد الطبيعية في الأراضي التي تحتلها، حيث ستشكل المخططات التي أعلنت عنها حكومة الاحتلال لتطوير 1.2 جيجاواط من الكهرباء من الطاقة الشمسية مورداً اقتصادياً للمستوطنات غير الشرعية المقامة على الأرض الفلسطينية المحتلّة. كما ستؤدي هذه المخططات إلى مأسسة السياسات الاستيطانية والاحتلالية القائمة والتي تعيق وتمنع فلسطين من تطوير أراضيها، واستغلال مواردها الطبيعية، بما في ذلك في موضوع مشاريع الطاقة المتجددة التي تحاول المؤسسات الفلسطينية تطويرها لمواجهة النقص الكبير بالكهرباء وتقليل الاعتماد على دولة الاحتلال".

وأكدت اللجنة رفضها القاطع لهذه المخططات وضرورة وقفها فوراً، حيث سيتقوم الجهات الرسمية بمخاطبة المجتمع الدولي وكافة المنظمات الدولية بهذا الخصوص.

وطالبت المجتمع الدولي بالتيقظ لمثل هذه السياسات، والتدخل بشكل عاجل وفوري لتحميل إسرائيل المسؤولية عن خرقها المتواصل لقواعد القانون الدولي ووقف هذه المخططات بشكل فوري.

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