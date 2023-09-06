حزب الشعب يستنكر الإجراءات التعسفية بحق المعلمين ووقف المعلم يوسف إجحا عن العمل

رام الله - دنيا الوطنأعلن حزب الشعب الفلسطيني عن استنكاره ورفضه للإجراءات التعسفية التي اتخذتها وزارة التربية والتعليم ضد المعلمين على خلفية الاضراب الاخير، بما في ذلك وقف المعلم والناشط النقابي يوسف إجحا من بيت لحم، عن العمل دون أي مسوغ قانوني.وأعرب الحزب عن تضامنه معه ومع كل المعلمين والمعلمات في مجابهة أية اجراءات تعسفية بحقهم على خلفية عملهم النقابي وحرياتهم العامة.وقال الحزب في تصريح صحفي، اليوم الأربعاء، إنه وفي الوقت الذي يدعم فيه مطالب المعلمين المطلبية وحقوقهم وحريتهم الديمقراطية، يؤكد على ضرورة التزام الحكومة بالإجراءات والمقتضيات القانونية بما لا يمس بتلك الحقوق والحرياتالمكفولة بنص القانون.وطالب الحزب وزارة التربية والتعليم بسرعة التراجع عن قراراتها التعسفية بحق المعلمين وعن قرار وقف المعلم إجحا عن العمل، وعن أي اجراءات عقابية تمس المعلمين والمعلمات على خلفية عملهم النقابي.