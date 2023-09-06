توقيع اتفاقية مشروع الحل الطارئ للتخلص من ربو مناشير الحجر في الخليل

رام الله - دنيا الوطنوقع وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، ورئيس غرفة تجارةوصناعة الخليل عبده إدريس، اليوم الأربعاء، اتفاقية التخلص الطارئ من ربو مناشير الحجر في الخليل لمدة 4 سنوات.وجرت مراسم توقيع الاتفاقية في مقر الوزارة بحضور وزير الحكم المحلي مجدي الصالح ورئيس سلطة المياه مازن غنيم وممثلين عن الوزارة والغرفة التجارية وسلطة المياه.وتأتي هذه الاتفاقية تنفيذا لقرار مجلس الوزراء بشأن التخلص من ربو مناشير الحجر في الخليل والذي يعد من أهم المشاريع في المحافظة حاليا.ويعتبر قطاع صناعة الحجر والرخام من أهم القطاعات الصناعية ويساهم ما نسبته 4.5 % من إجمالي الناتج المحلي.وتشكل صادرات الحجر ما يزيد عن ثلث الصادرات الفلسطينية ويعتبر الاهتمام في الحفاظ وتطوير هذا القطاع من الأولويات الوطنية.