شؤون فلسطينية

حمادة: عملية الطعن بالقدس تثبت أن شعبنا لا يصمت على عدوان وانتهاكات الاحتلال

حمادة: عملية الطعن بالقدس تثبت أن شعبنا لا يصمت على عدوان وانتهاكات الاحتلال
الناطق باسم حركة (حماس) عن مدينة القدس محمد حمادة
رام الله - دنيا الوطن
أكد الناطق باسم حركة (حماس) عن مدينة القدس محمد حمادة، أنّ عملية الطعن في القدس تأتي في إطار الرد الطبيعي على جرائم الاحتلال الإسرائيلي، في ظل ما تتعرض له القدس وأهلها من اقتحاماتٍ للأقصى وهدم للبيوت وحرب تهجير واعتداءات على الحرائر والتعليم.  

ووجه حمادة التحية لمنفذ عملية القدس، مشددًا أن العملية رسالة بأن أهل القدس ثابتون في أرضهم، مرابطون في قدسهم، ولن يتزحزحوا منها.  

وبيّن أن عملية الطعن تثبت بالدليل القاطع أنه مهما فعل الاحتلال من جرائم، فإن لن يكسر إرادة المقاومة المتصاعدة.  

وأوضح بأن شعبنا يملك أدواته وردوده أمام جرائم وسياسات الاحتلال، وأن طريق المقاومة هو السبيل الوحيد للرد، مبينًا أن شعبنا لن يقابل جرائم الاحتلال وعدوانه بالرضوخ والاستسلام. 

ولفت إلى أن المقاومة دوماً في الميدان وردها لا يتأخر، وعهدنا صون الحقوق والثوابت مهما بلغ ذلك من تضحيات. 

ودعا أبناء شعبنا وأمتنا إلى مواصلة الرباط والحشد بالأقصى وإفشال مساعي الاحتلال والمستوطنين التهويدية بحقه. 

وأصيب ثلاثة مستوطنين، بينهم إصابة خطيرة،  بعملية طعنٍ قرب باب الخليل في القدس المحتلة عصر اليوم الأربعاء، فيما اعتقلت قوات الاحتلال منفذ العملية.

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