الأوقاف ومؤسساتها تتبرع بمبلغ 4000 دينار لأسر حادث العمل المؤسف في نابلس

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، عن تبرعها بمبلغ 2000 دينار أردني لكل أسرة من أسر العمال المتوفين بحادث العمل المؤسف في نابلس قبل يومين.كما قررت لجنة زكاة نابلس المركزية، التبرع بمبلغ 2000 دينار أردني لكل أسرة من أسر العمال المتوفين، ليصبح المبلغ الكلي الذي ساهمت به الوزارة ومؤسساتها (4000) أربعة آلف دينار أردني لكل أسرة.وسبق أن توفي عاملان من قسم الصحة في بلدية نابلس مساء الإثنين الماضي، جراء انهيار ترابي خلال عملها بمشروع صرف صحي في منطقة رفيديا بالمدينة.وانتشلت طواقم الدفاع المدني وإطفائية بلدية نابلس، جثماني العاملين سعيد كوني (36 عاما) وأحمد هندومة (32 عاما).