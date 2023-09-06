ارزيقات: المالية صرفت 5% عن شهر يناير بناءاً على الاتفاق بين الاتحاد والحكومة

رام الله - دنيا الوطنأكد الامين العام للاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين سائد ارزيقات، أن وزارة المالية صرفت اليوم الأربعاء، ما تم الاتفاق عليه بين اتحاد المعلمين والحكومة بواقع 5 ٪؜ عن شهر 1، إضافة الى نسبة صرف الراتب 90٪؜ والشهر القادم سيتم صرف 5٪؜عن شهر 2.وأوضح ارزيقات في تصريح له، أنه تم اليوم صرف علاوات الاتحاد الإشرافيه التي كانت مستحقة للمعلمين في الفترة ما بين 2019 الى 2022، وهي عبارة عن الفارق عند الانتقال من علاوة إلى أخرى، وكانت متراكمة عند تحويل "العلاوة الإشرافية" الى "طبيعة عمل"، كما تم صرف المستحقات لعقود 2016 الحاملين لدرجة الماجستير.يشار إلى أن وزارة المالية قامت اليوم بصرف رواتب الموظفيين العموميين، عبر البنوك في جميع الأراضي الفلسطينية.